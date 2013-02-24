بازی رایانه ای ایرانی جایزه بهترین بازی آنلاین مستقل جهان را دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی "آسمان دژ 2" با رای کاربران از سراسر دنیا جایزه بهترین بازی مستقل را در مهمترین رویداد جهانی انتخاب بهترین های بازی آنلاین سال 2013 به خود اختصاص داد.

آسمان دژ بهترین بازی در بخش آنلاین جشنواره بازیهای رایانه ای تهران در سالهای 1390 و 1391، به عنوان نخستین بازی ایرانی در هشتمین دوره مسابقات بین المللی بازیهای آن لاین در کشور آلمان پذیرفته شد و با غلبه بر ده ها رقیب آمریکایی، اروپایی، کره ای و چینی خود پس از راهیابی به عنوان یکی از 5 نامزد نهایی بخش مستقل در نهایت عنوان بهترین بازی آنلاین از نگاه کاربران را کسب کرد.

در این رویداد بازی‌هایی از شرکت‌های سازنده بزرگی مانند یوبی‌سافت و گودگیم استودیو نیز شرکت داشتند.

در 30 روز گذشته، 200 هزار نفر از سراسر دنیا در رای گیری انتخاب برترینهای بازی آنلاین جهان شرکت کردند و از بازی های مورد علاقه خود حمایت کردند که در نهایت بازی آسمان دژ در کنار چهار رقیب خارجی بزرگ توانست بیشترین رای را از سوی کاربران دریافت کند.

بازی استراتژیک کهکشانی آسمان دژ 2 توسط تیم بازی ساز شرکت توسعه گر شبیه ساز به سرپرستی فرزام ملک آرا طراحی و تولید شده و علاوه بر رایانه روی موبایل و تبلت نیز قابل دسترس است و درحال حاضر به دو زبان فارسی و انگلیسی بازی می شود.

از ویژگیهای اصلی این بازی می توان به استفاده از جدیدترین فناوریهای HTML5 و CSS3، انیمیشن محیطی جذاب و استاندارد بالا و مضمون علمی تخیلی منحصر به فرد در نوع خود اشاره کرد.

