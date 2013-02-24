استقلال مکان خانه ریاضیات استان زنجان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه هیئت امنای ریاضیات استان زنجان، افزود: خانه ریاضیات باید بیرون از فضای دانشگاه باشد که در این راستا باید مکانی برای راه اندازی خانه ریاضیات در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: خانه ریاضیات در پارک نجوم ساخته شود و زمین مهیا است و کانال کمک مالی هم از سوی شهرداری و معاونت برنامه ریزی استانداری لحاظ می شود.

استاندار زنجان بهترین کانال برای احداث خانه ریاضیات را شهرداری یاد کرد و گفت: شهرداری یک مجموعه مردمی است و دراین راستا در تامین نیرو و کمک مالی هم شهرداری مساعدت لازم را خواهد داشت.

رئوفی نژاد خانه ریاضیات را یک انجمن متفاوت از سایر انجمنها اعلام کرد و افزود: سایر انجمنها خود جوش و مردمی فعال هستند ولی ترکیب انجمن ریاضی از شخصیتها و افراد مجرب و پیش کسوت می باشد.

وی تاکیدکرد: انجمن ریاضی یک انجمن علمی بوده و در این راستا انجام فعالیتهای گسترده در این علم بسیار برجسته است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه راه اندازی خانه ریاضیات کلاس استان است گفت:راه اندازی این خانه بنیادی بوده و به دلیل سبک کار بسیار باید اهمیت داده شود.

رئوفی نژاد یاد آورشد: رشته ریاضی از رشته های علمی پایه کشور است و در این راستا تقویت بنیه این رشته جایگاه علمی استان را در کشور بهتر می کند.

وی ادامه داد:استان زنجان یکی از استانهای معتبر در راه اندازی رشته های علوم پایه در کشور است که نخبگان را از سراسر کشور جذب کرده است.

استاندار زنجان تصریح کرد: خانه ریاضیات استان به لحاظ فعالیت های خاص باید بیش از گذشته در بین مردم و به ویژه قشر جوان نهادینه و معرفی شود.

رئوفی نژاد افزود: توسعه علوم پایه مبنای جهش علمی كشور است که در این راستا به این امر مهم باید توجه شود.