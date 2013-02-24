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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۳۹

رئوفینژاد:

استقلال مکان خانه ریاضیات استان زنجان ضروری است

استقلال مکان خانه ریاضیات استان زنجان ضروری است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به اینکه خانه ریاضیات باید یک مکان مستقل داشته باشد، گفت: همه دانش آموزان و سایر اقشار جامعه باید به خانه ریاضیات دسترسی داشته باشند تا یک ارتباط علمی در استان برقرارشود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی نژاد ظهر یکشنبه در جلسه هیئت امنای ریاضیات استان زنجان، افزود: خانه ریاضیات باید بیرون از فضای دانشگاه باشد که در این راستا باید مکانی برای راه اندازی خانه ریاضیات در نظر گرفته شود.

وی ادامه داد: خانه ریاضیات در پارک نجوم ساخته شود و زمین مهیا است و کانال کمک مالی هم از سوی شهرداری و معاونت برنامه ریزی استانداری لحاظ می شود.

استاندار زنجان بهترین کانال برای احداث خانه ریاضیات را شهرداری یاد کرد و گفت: شهرداری یک مجموعه مردمی است و دراین راستا در تامین نیرو و کمک مالی هم شهرداری مساعدت لازم را خواهد داشت.

رئوفی نژاد خانه ریاضیات را یک انجمن متفاوت از سایر انجمنها اعلام کرد و افزود: سایر انجمنها خود جوش و مردمی فعال هستند ولی ترکیب انجمن ریاضی از شخصیتها و افراد مجرب و پیش کسوت می باشد.

وی تاکیدکرد: انجمن ریاضی یک انجمن علمی بوده و در این راستا انجام فعالیتهای گسترده در این علم بسیار برجسته است.

استاندار زنجان با اشاره به اینکه راه اندازی خانه ریاضیات کلاس استان است گفت:راه اندازی این خانه بنیادی بوده و به دلیل سبک کار بسیار باید اهمیت داده شود.

رئوفی نژاد یاد آورشد: رشته ریاضی از رشته های  علمی پایه کشور است و در این راستا تقویت بنیه این رشته جایگاه علمی استان را در کشور بهتر می کند.

وی ادامه داد:استان زنجان یکی از استانهای معتبر در راه اندازی رشته های علوم پایه در کشور است که نخبگان را از سراسر کشور جذب کرده است.

استاندار زنجان تصریح کرد: خانه ریاضیات استان به لحاظ فعالیت های خاص باید بیش از گذشته در بین مردم  و به ویژه قشر جوان نهادینه و معرفی شود.

رئوفی نژاد افزود: توسعه علوم پایه مبنای جهش علمی كشور است که در این راستا به این امر مهم باید توجه شود.

کد مطلب 2004986

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