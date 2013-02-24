طلاب بیشتری برای تبیین مبانی دین اسلام نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر یکشنبه در آیین تقدیر از طلاب ممتاز گرگان افزود: طلاب باید به قرائت، تدبر و تأمل در قرآن کریم پرداخته و روزانه این کتاب آسمانی را مطالعه کرده و ثواب آن را به امام زمان(عج) هدیه کنند.

آیت الله نورمفیدی در این دیدار ضمن تقدیر از کادر علمی و مدیریتی و طلاب این مدرسه علمیه، به کوشش بر تحصیل و تهذیب در کنار یکدیگر تأکید کرد.

حجت الاسلام ارشاد مدیر مدرسه علمیه امام خمینی (ره ) گرگان نیز در این مراسم گفت: بنابر اعلام ملاک های معاونت آموزش حوزه های علمیه، مجموعا 80 نفر از طلاب این مدرسه به عنوان ممتاز شناخته شده که 20 نفر از آنان معدل بالای 19 را کسب کردند.

گفتنی است، در این مراسم به ممتازین لوح تقدیر و هدایایی اهدا شد.