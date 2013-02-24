نگهداری نامطلوب شیر در کارخانه های تولیدی اردبیل/ ضرورت برخورد با متخلفان

محمد تقی جوادپور در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در بیشتر دامداری ها و کارخانه های تولیدی به دلیل بی توجهی به دمای نگهداری شیر، تولید کننده خواسته و یا ناخواسته موجب کاهش کیفیت غذایی و سلامت آن می شود.

وی با بیان اینکه دمای مناسب نگهداری می تواند در کاهش تعداد باکتری شیر و در ادامه سلامت غذایی آن تاثیر گذار باشد، اضافه کرد: اگر دامداری بهداشتی باشد تعداد باکتری در شیر خام چند صد هزار در سی سی خواهد بود.

جوادپور تاکید کرد: با این وجود با بازرسی کارخانه های تولیدی مشاهده شد اکثر کارخانه ها از نظر بهداشت نگهداری شیر غیرقابل قبول و یا در درجه کیفی پایینی هستند.

به گفته معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان کیفیت قابل قبول به درجه دو با 100 تا 500 هزار باکتری و درجه سه با 500 هزار تا یک میلیون باکتری در هر سی سی اطلاق می شود.

وی ادامه داد: این در حالی است که کارخانه هایی با هفت میلیون باکتری در یک سی سی شیر هم داریم که فعالیت می کند.

جوادپور معتقد است باکتری به دلیل تجزیه کردن پروتئین و لاکتوز شیر موجب کاهش ارزش غذایی آن می شود.

وضعیت نامطلوب جمع آوری شیر، عدم استفاده از تجهیزات شیردوشی اتوماتیک، آلودگی ثانویه شیر، نگهداری در ظروف نامناسب، وجود مراکز متعدد غیر ضروری جمع آوری شیر، استفاده از نان کپک زده برای تغذیه دام و شرایط نامناسب نگهداری علوفه دام از جمله عواملی است که این مسئول در علل آلودگی شیر برشمرد.

افزودن شوینده به شیر توسط سودجویان

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان از جمله مهمترین معضلات بهداشت شیر در استان را اضافه کردن افزودنی های غیر مجاز به شیر دانست و تصریح کرد: دیده می شود افراد سودجو برای اینکه ظاهر شیر را در نظر مشتری و بازرس بهداشت سالم نشان دهند از انواع افزودنی ها استفاده می کنند.

وی افزود: مهمترین این افزودنی ها شامل جوش شیرین، آنتی بیوتیکها، سوربات پتاسیم، بنزوات سدیم و انواع شوینده ها است.

جوادپور ادامه داد: با توجه به اینکه شیر جزو غذای اصلی خانوارهای ایرانی است توجه به سلامت آن ایجاب می کند با افراد سودجو برخورد قاطع شود.

وی تاکید کرد: تعطیلی مراکز جمع آوری شیر شهری، جلوگیری از فعالیت افراد دوره گرد، حمایتهای قانونی از مراکز جمع آوری شیر روستایی و حمایت قانونی از مسئولان فنی کارخانه ها از جمله مواردی است که می تواند در کاهش تخلفات این حوزه تاثیر گذار باشد.