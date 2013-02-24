عليرضا وفايي در گفتگو با خبرنگار مهر، تصريح كرد: پیروزی برابر گاز خوزستان در هفته بيست و چهارم ليگ برتر وظیفه ما را سخت‌تر کرد و حالا باید در هفته‌هاي پایانی نیم فصل مقابل تيم‌هاي هلال احمر تبريز و منصوری قرچک نيز پيروز شويم.

وي با بيان اينكه صبا در اين ديدار به دنبال كسب هجدهمين پيروزي خود در ليگ برتر است، اظهار داشت: ما در تمام دیدارهای خانگی قبل با اتکاء به حمایت هواداران خود برابر حریفان امتیاز گرفته‌ایم و با همین اميد پيروزي ديگري را اين بار در برابر تيم هلال احمر تبريز كسب خواهيم كرد.

وفايي در ادامه به پیروزی با ارزش صبای قم در دیدار خارج از خانه مقابل تیم گاز خوزستان در هفته قبل اشاره کرد و بيان داشت: پیروزی برابر تیم فوتسال گاز خوزستان بسیار روحیه‌بخش بود اما به همین اندازه وظیفه ما برای ادامه بازی‌های لیگ سخت‌تر شد.

دومين گلزن برتر صبای قم در فصل جاري لیگ برتر فوتسال، شرایط تیمش را بسیار مثبت ارزیابی کرد و ابراز داشت: با پیروزی مقابل هلال احمر آذربایجان شرقی در وضعیت بسیار بهتري قرار خواهيم گرفت و برای قهرمانی لیگ برتر قدرت خود را نشان خواهيم داد.

وی اضافه کرد: در دیدار هفته دوازدهم دور برگشت لیگ برتر مقابل هلال احمر آذربایجان شرقی فقط به دنبال کسب سه امتیاز هستيم، برای همین منظور تمام سعی خود را با هدف کسب این مهم به کار خواهيم گرفت تا صدر جدول رده‌بندی را در اختيار بگيريم.

وفایی در خصوص وضعیت این تیم ادامه داد: صبای قم امسال بهترین تیم‌ لیگ چهاردهم است و در این فصل نشان داديم که بازی مقابل ما آسان نيست، ما هفته آخر نیم فصل مقابل منصوری هم پرقدرت ظاهر شده و می‌خواهیم اين بازي را نيز ببريم.

وی در خصوص دیدار با تیم هلال احمر آذربایجان شرقی افزود: بازی سختی مقابل این تیم داريم، زیرا هلال احمر از جمله تیم‌های انتهای جدولی به شمار مي‌رود که از بازیکنان بسیار با انگیزه‌ای بهره می‌برد و ممکن است برای ما خطرساز شود، اما با تمام توان بازی مي‌كنيم كه سه امتیاز را با شایستگی بگيريم.

ملی پوش تیم فوتسال صبای قم افزود: این دومین فصلی است که در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برای قهرمانی بازی می‌کنیم ولی از فصل قبل با تجربه‌تر شده‌ایم و این بار به خوبی می‌دانیم که با وجود بازیکنان بسیار خوبی که در تیم هستند، چگونه برای رسیدن به این عنوان ارزشمند تلاش کنیم.

صبای قم که فعلاً با 53 امتیاز صدرنشین لیگ برتر فوتسال است در هفته دوازدهم دور برگشت لیگ برتر روز سه شنبه هفته جاري در قم میزبان تیم هلال احمر آذربایجان شرقی خواهد بود.