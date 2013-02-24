خانه فرهنگ دیجیتال ابرکوه دوباره راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در گزارش منتشر شده از سوي خبرگزاري مهر، به اعتراض مسئول کانون فرهنگی مسجد امام حسین مبنی بر تعطیلی 1.5 ساله خانه فرهنگ دیجیتال ابرکوه پرداخته شده بود كه پیگیری های مهر در اين زمينه ادامه يافت و مصاحبه هاي متعددي با مسئولان فرهنگي مختلف شهرستان و استان منتشر شد.

خبرنگار مهر با درج خبرهای مختلف این موضوع را پیگیری کرد و در نهایت با تلاش های سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان این مشکل رفع شد.

خبرنگار مهر در تماس تلفنی مسئولان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ابرکوه در چند روز پیش مطلع شد که با حضور مسئول استانی این مراکز، تنها خانه فرهنگ دیجیتال شهرستان ابرکوه که نزدیک به یک و نیم سال بلااستفاده بود و سالن 100 متری کانون فرهنگی هنری مسجد امام حسین(ع) ابرکوه را نیز اشغال کرده بود به مدیریت جدید سپرده شده و کار خود را آغاز کرده است.

مسئول کانون فرهنگی و هنری مسجد امام حسین(ع) ابرکوه که یکی از کانون های نمونه استانی به شمار می رود قبل از این از تلاش های خبرگزاری مهر برای حل این مشکل قدردانی کرده بود.