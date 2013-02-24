به گزارش خبرنگار مهر، مدير کل مديريت بحران گلستان صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران استان گفت: بر اساس اخطاريه ارسالي سازمان مديريت بحران کشور و اداره کل هواشناسي، از اواخر امشب تا روز سه شنبه هفته جاري، استان شاهد کاهش محسوس دما و بارش برف خواهد بود.

قاسم سمیعی اظهار داشت: طبق گزارش دريافتي با ريزش برف به ويژه در مناطق کوهستاني، دماي استان به طور نسبي در اين ايام بين هشت تا 10درجه سانتيگراد کاهش خواهد يافت.

وي تصريح کرد: اين وضعيت با نفوذ سامانه ناپايدار به استان به تدريج موجب ابرناکي، وزش باد، بارش باران، مواج شدن دريا و ديگر تغييرات جوي خواهد شد.

رغبت ملت به گفتمان امام و انقلاب

استاندار گلستان گفت : در انتخابات 92 ،کشش و رغبت ملت به سمت گفتمان امام و انقلاب ،شهداء ورهبري است.

جواد قناعت صبح امروز درنشست بامشاوران جوان دستگاههاي اجرايي استان اظهارداشت :مردم در 22بهمن با حضورشان نشان دادند که فطرتشان به سمت امام و انقلاب است وتاکيد براين گفتمان مي باشد.

وي ادامه داد : قشر جوان بايد بدانندکه تنهاگفتماني که پاسخگوي وکشش ملت است گفتمان شهداء ورهبري است وتاکيد ماهم براين گفتمان مي باشد.

جوانان باور "ما مي توانيم "رادرطول 34سال انقلاب نسل به نسل تمرين کردند

مشاور استاندار گلستان در امور جوانان گفت :جوانان ما،باور "ما مي توانيم "را در طول 34 سال انقلاب نسل به نسل تمرين کردند ودربرابر امواج سهمگين ايادي کفر و استکبار همچنان با بصيرت بذر اميد را در جامعه کاشتند و اين شدني نبود ونيست مگر با پيوند امت و امامت.

سید روح الله حسینی اظهار داشت : امروز اين جوانان به تعبير رهبرفرزانه انقلاب ازجوانان دهه شصت درمسيرتحقق اهداف انقلاب مهم ترند.

وي افزود:تشکيل مشاوران جوان در دولت نهم با هدف پيشتوانه سازي مديريتي براي آينده کشور وافزايش سطح تاثير نخبگان برتصميمات دولت انجام شده است.

کارگاه آموزشی ويژه مديران فرهنگي واحدهاي دانشگاهي منطقه 10

کارگاه آموزشی "دوره هاي ICDL مهارتهاي هفتگانه " با شناسه 1604در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول برگزار شد.

در اين دوره آموزشي كه ويژه مديران فرهنگي واحدهاي دانشگاهي منطقه 10 برگزار شد ، شركت كنندگان به مدت هشت ساعت با نرم افزار اكسل و كاربردهاي اداري و دفتري آن در مديريت بانك هاي اطلاعاتي آشنا شدند.

نمایشگاه کتاب و نرم افزار

نمایشگاه کتاب و نرم افزار در مدرسه علمیه سفیران هدایت آزادشهر آغاز به کار کرده و تا 10 اسفند ماه علاقمندان می توانند از ساعت 10 الی 18 بازدید به عمل بیاورند.

در این نمایشگاه کتاب ها با تحفیف 15 الی 25 درصدی ارائه می شود. همچنین در این نمایشگاه کتاب هایی با موضوعات گوناگون از قبیل کتب مذهبی، اعتقادی، تاریخی، احکام، اخلاقی و خانوادگی، اجتماعی، داستان و رمان، کودک و نوجوان و ....... وجود دارد.