در ليگ سپك تاكرا مردان كشور مدعي قهرماني هستيم

سعيد توكلي در گفتگو با خبرنگار مهر، ابتدا به قهرماني ارزنده تيم بانوان قم در مسابقات ليگ سپك تاكرا بانوان كشور اشاره كرد و اظهار داشت: تيمي متشكل از بهترين بانوان اين رشته را روانه رقابتهاي ليگ دسته اول سپك تاكرا بانوان كشور كرديم كه حاصل تلاش آنها قهرماني كشور بود.
وي ادامه داد: بانوان قمي انصافا در ورزش قهرماني توانمندي و استعدادهاي بسيار خوبي دارند و مطمئنم اگر بيشتر از اين به آنها بها داده شود حتي قادرند در ساير رشتههاي ورزشي همين هيئت و همچنين ساير هيئتهاي ورزشي افتخار آفرين باشند.
رئيس هيئت انجمنهاي ورزشي استان قم افزود: حالا نوبت به ورزشكاران مرد اعزامي هيئت قم به رقابتهاي ليگ سپك تاكرا كشور رسيده است تا موفقيت بسيار خوبي كه بانوان اين رشته كسب كردند را در بخش آقايان تكرار كنند.
وي با بيان اينكه ميزبان و زمان برگزاري رقابتهاي ليگ سپك تاكرا مردان كشور نيز مشخص شده است، افزود: بر اساس برنامه ريزي انجمن سپك تاكرا فدراسيون انجمنهاي ورزشي كشورمان، اين رقابتها روزهاي سيزدهم تا هفدهم اسفند ماه به ميزباني هيئت انجمنهاي ورزشي استان مركزي برگزار خواهد شد.
توكلي بيان كرد: دور برگشت رقابت های لیگ سپک تاکرا مردان قهرماني كشور، در سه رشته تیم ایونت، دبل و رگو در سه دسته برتر، دسته اول و دسته دوم به میزبانی مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد شهر اراک برگزار خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به وضعيت ساير رشتههاي زير مجموعه اين هيئت، اظهار داشت: در برخی از رشتههای زیر مجموعه هیئت نظیر بیس بال، سافت بال، راگبی و کریکت با وجود نوپا بودن در استان قم، خوشبختانه با حمایتهای بسیار خوب اداره کل ورزش و جوانان استان و تلاشهای هیئتهای سابق این رشته ها، شاهد موفقیتهای قابل توجه این دو رشته در استان و کشور بودهایم و امیدوارم این روند در آینده ادامه یابد.
رئیس هیئت انجمن های ورزشی استان قم افزود: برنامهریزی به منظور توسعه امر آموزش، توجه به استفاده از نیروی انسانی کارآمد، پیش بینی منابع مالی و حرکت در مسیر جدب نیروهای جوان و مستعد در این رشته قطعا در برنامههای هیئت جدید در اولویت قرار دارند.
وی توجه به بخش همگانی رشته های زیر مجموعه این هیئت را نیز یکی دیگر از موضوعات مهم مورد توجه دانست و بیان داشت: ارتقاء دانش مربیان و داوران و همچنین ورزشکاران نیز موضوع دیگری است که در برنامههای هیئت قرار دارد، ضمن اینکه در این راستا سرمایهگذاری بر روی سنین پایه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
وی افزود: رشتههای بیس بال، سافت بال، راگبی و کریکت با وجود موفقیتها و رشد خوبی که در استان قم داشتهاند، هنوز برای بسیاری از مردم ناشناختهاند و یکی از مهمترین رسالتهای هیئت انجمنهای ورزشی قطعا تلاش برای رفع این موضوع است.
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