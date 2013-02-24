واردات دارو با ارز آزاد تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد شیبانی در حاشیه دیدار وزیر بهداشت روسیه با سرپرست وزارت بهداشت کشورمان در خصوص واردات دارو با ارز آزاد گفت: ما هیچ گونه واردات دارو با ارز آزاد نداریم.

وی با اشاره به اینکه داروهای بیماران صعب العلاج در حال وارد شدن است، اظهار داشت: اینکه گفته می‌شود داروها در گمرک مانده اند واقعیت ندارد و داروها به محض وارد شدن از گمرک ترخیص شده و توزیع می‌شوند.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره وجود داروهای خارجی در داروخانه های کشور نیز گفت: اصلا چنین موضوعی نیست و آنچه را که در داروخانه های کشور می بینیم، داروهای داخلی است که در کنار آنها داروهای خارجی هم وجود دارد.