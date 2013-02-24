لزوم مذاکره با فلسطینیان/ گزینه نظامی علیه تهران خطرناک است

به گزارش خبرگزاری مهر، "امی آیالون" رئیس پیشین شین بت (سازمان امنیت داخلی اسرائیل) در گفتگو با روزنامه اتریشی " دی پرسه" تصریح کرد که من و همه دوستانم در شین بت در این مسئله با هم اتفاق نظر داریم که رژیم صهیونیستی باید با فلسطینیان مذاکره کند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه اسرائیل در مسئله ایران باید خود را قسمتی از یک ائتلاف هدایت شده توسط آمریکا بداند، تهران را تهدیدی جدی برای اسرائیل ارزیابی کرده و خاطر نشان کرد که گزینه نظامی علیه آنها به هیچ وجه از روی میز برداشته نشده است، اما گزینه ای خطرناک است.

این مقام نظامی سابق صهیونیست در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه در مبارزات انتخاباتی اسرائیل کسی به مسئله فلسطین نپرداخت و اکثریت صهیونیستها این مسئله را فراموش کرده اند، خاطر نشان کرد که به نظر من مسئله فلسطین از موضوع ایران جدا نیست. چرا که راهِ تهران از بیت المقدس و رام الله عبور می کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: جامعه صهیونیستی کاملا آشفته و سردر گم است. امیدهای ما برای صلح با فلسطینیان از سالهای 1990 و با انتفاضه دوم در هم شکسته است. انتخاب کنندگان اسرائیلی به سیاستمداری که وعده صلح می دهد دیگر رای نمی دهند.اصلا مفهوم صلح در اسرائیل از بین رفته و از اعتبار افتاده است.