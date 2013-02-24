خداوند قرآن را نسخه ای شفا بخش برای بشر معرفی کرده است

به خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق بخشی ظهر یکشنبه در محفل انس با قرآن کریم که با حضور قاریان ممتاز استانی و کشوری در سرخه برگزار شد ضمن بیان اینکه خداوند قرآن را نسخه شفا بخش معرفی کرده است افزود: اينگونه جلسات بهترين محرک براي حرکت سريع در مسير قرآني است و لازمه حرکت در اين مسير برخورداري از نعمت هدايت است.

وی تصریح کرد: جوانان وقتی در محفل قرآنی شرکت می‌کنند با تمام وجود می‌خواهند تعالیم دینی را یاد بگیرند.

مسئول کانون فرهنگی تبلیغی سرخه با بیان اینکه جوانان مخاطبان اصلی قرآن‌ کریم هستند و بیشترین تأثیرپذیری از قرآن و تأثیرگذاری بر جامعه را دارند اظهار داشت: تلاوت و تدبر در قرآن توسط جوان تأثیر فوق‌العاده‌ای بر روح و جان وی خواهد گذاشت.

بخشی افزود: اگر قرآن و عترت به خوبی در ميان نوجوانان و جوانان ترويج شود رفتار و زندگی آنها متحول می‌شود.

وی در خاتمه با بیان اینکه هر هدایتی نیازمند به دو عامل آدرس و راهنما است گفت: که خداوند قرآن را آدرس و نسخه شفا بخش معرفي کرده و عامل دوم گروهي من جمله اهل بيت عصمت و طهارت(ع) را به عنوان راهنما معرفي کرده است.

در اين مراسم روح‌بخش كه مسئولان و جمع كثيری از مردم سرخه حضور داشتند، چند تن از قاريان ممتاز استانی و کشوری با تلاوت‌های مجلسی خود فضای اين محفل را آكنده از عطر قرآن كريم كردند.

