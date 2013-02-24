تامین منابع جوایز صادراتی/ 4 روش دریافت ارز از صادرکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری در همایش تجلیل از صادر کنندگان برتر، مهدی غضنفری با اشاره به مصوبه دولت درخصوص دریافت ارز ناشی از صادرات، گفت: بر اساس توافق صورت گرفته از سوی دولت و ابلاغ آن به بانکها، 4 روش برای بازگشت ارز به چرخه اقتصاد در نظر گرفته شده که بر این اساس، صادر کننده ارز ناشی از صادرات را برای واردات کالاها استفاه می کند.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: روش دوم این است که ارز در اختیار صادر کننده به نرخ توافقی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد ، ضمن اینکه روش سوم، پرداخت ارز حاصل از صادرات بابت بدهی ارزی صادر کننده به دولت پرداخت شود .

وی تصریح: روش چهارم نیز این است که صادرکننده ارز حاصل از صادرات را در نزد بانکها سپرده کند که در مورد چهارم خبر بد این است که بانکها در مقابل سپرده های ارزی وجوه ریالی را در اختیار صادرکننده قرار می دهند که اشتباه است.

به گفته وی، بانک مرکزی این 4 راهکار را قبول دارد و به صورت مکتوب آن را به بانکها ابلاغ کرده است.

به گفت وزیر صنعت معدن و تجارت، منابع مورد نیاز برای پرداخت معوقات جوایز صادراتی برگزاری نمایشگاهها، اعزام هیاتهای بازاریابی در جلسه پنجشنبه هفته گذشته دولت مصوب شده و به زودی پرداخت خواهد شد.

وی گفت: خط قرمز وزارت صنعت در بازسازی این منابع است که سهمی که سازمان توسعه تجارت برای برگزاری نمایشگاهها، اعزام هیات های تجاری و آموزش درخواست کره بود به صورت 100 درصد پرداخت شود که امیدواریم این سازمان هرچه زودتر پرداختها رابه استانها ابلاغ کند.

غضنفری گفت: در مورد پسته نیز تلاش شد تا تدابیر به گونه ای صورت بگیرد که علاوه بر تامین بازار داخلی صادر کنندگان بتوانند بازارهای به دست آورده برای صادرات این کالاها را حفظ و رقابت خود را با پسته آمریکا را ادامه دهند.

وی همچنین در پاسخ به انتقادات مطرح شده نسبت به اعمال برخی ممنوعیت‌های صارداتی گفت: استراتژی وزارت صنعت در این رابطه این بوده که اگر یک کالا بتواند با ارزش افزوده بالاتر صادر شود، اجازه صادرات داشته باشد و اگر این کالا ماده اولیه باشد که در صورت ارائه به تولید کنندگان داخلی ارزش افزده بالایی را نصیب کشور می کند، صادرات آن ماده اولیه ممنوع شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت از صادر کنندگان درخواست کرد تا اگر کالاهایی که در فهرست ممنوعیت قرار گرفته با این معیار تطابق نداشته باشد، آن را به وزارت صنعت اعلام کند تا ممنوعیت صادرات آن برداشت شود.

وی در ادامه با اشاره به انتظارات مردم از صادرکنندگان، گفت: انتظار مردم این است که ماندگاری و پایداری در بازارهای هدف را در دستور کار قرار دهند، چرا که افزودن یک کالا در قفسه فروشگاه خارجی کار سختی است اما باقی ماندن آن کار سخت تری است.

غضنفری در ادامه با بیان اینکه گزارش‌های منفی از عودت کالاهای ایرانی هم اکنون به حداقل رسیده است، گفت: صادرات با ارزش افزوده بالا مورد توجه جدی واقع شده و البته همه کشورها نیز علاقه مند هستند که واردات مواد خام را از سایر کشورهای دنیا داشته باشند تا کالای ساخته شده را به بازار های دیگرصادر کنند؛ بنابراین تعرفه واردات مواد اولیه را صفر کرده تا ایران هم بتواند از جمله تامین کنندگان ماده اولیه وارداتی آنها باشد.

این عضو کابینه دهم در ادامه در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات، گفت: ظرف 11 ماهه گذشته 70 درصد از ارز مورد نیاز واردات از محل صادرات تامین شده که البته این رقم به مفهومی این نیست که 30درصد دیگر وارد کشور نشده چراکه واردات ایران تنها مختص کالا نیست و خدمات را نیز دربر می گیرد.

وی در ادامه به آمار صادرات غیر نفتی در 11 ماه ابتدای سال جاری اشاره و گفت: در این مدت صادرات غیر نفتی به 37.6 میلیارد دلار رسیده که در مقابل آن 48.3 میلیارد دلار واردات صورت گرفته است.

غضنفری همچنین به صادرات غیر نفتی اشاره کرد و گفت: امسال رشد صادرات صنعت معدن و کشاورزی بسیار مناسب بود که باید از تحریم کنندگان تشکر کرد.