ميانگين قيمت سبد نفت اوپك تا پايان امسال به 41 دلار مي رسد

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از بيزينس مانيتور، سبد نفتي اوپك پس از يك دوره كوتاه تعادل، در اوايل ماه جاري (ژوئن) با افزايش روبرو شد و به 50.21 دلار براي هر بشكه رسيد.

بر اساس اين گزارش، با توجه به نوسانات مختلف بازار نفت، ميانگين سبد نفتي اوپك در سال جاري تاكنون براي هر بشكه به 45.7 دلار رسيده است.

به گزارش مهر، بيزينس مانيتور علت صعود قيمت نفت در هفته هاي اخير را گمانه زني ها درباره كاهش ذخاير نفت آمريكا و همچنين آغاز فصل مسافرت هاي تابستاني در اروپا و آمريكا مي داند.

اين گزارش مي افزايد، بنابر پيش بيني بيزينس مانيتور ميانگين سبد نفتي اوپك در سال آينده به 30 دلار خواهد رسيد، اما از 30 دلار كمتر نخواهد شد.

بيزينس مانيتور همچنين پيش بيني مي كند كه طي چند سال آينده قيمتهاي جهاني نفت ديگر به زير 30 دلار نخواهد رسيد.

