حذف آرم طرح ترافيك تا سال 93 / پيشنهاد طرح ترافيك براي موتورسيكلتها

به گزارش خبرگزاري مهر، وحید نوروزی صبح یکشنبه در مراسم رونمایی از آرمهای طرح ترافیک سال 92 گفت: قول حذف آرمهای طرح ترافیک را سال گذشته داده بودم اما متاسفانه به دلیل برخی مسائل از جمله تحریمها و مسائل زیرساختی نتوانستیم به وعده خود در موعد مقرر عمل کنیم چرا که در صورت تحقق این امر، عملا امسال نیز مراسم رونمایی از آرمهای طرح ترافیک نباید میداشتیم.
به گفته مشاور معاون ترافیک شهردار تهران با حذف برچسبها و آرمهای طرح ترافیک از سال 93 کنترل این محدوده به صورت هوشمند و الکترونیکی و بر اساس سریال پلاک خودروها خواهد بود و دیگر شهروندان نیازی ندارند چیزی به شیشه خودروهای خود بچسبانند اما چسباندن آرمهای طرح ترافیک سال 92 به دلیل عدم راه اندازی این سیستم اجباری است.
وی با اشاره به اینکه امسال برای اولین بار آرمهای طرح ترافیک خودروهای شخصی، عمومی و دولتی یک رنگ و با نماد اصلی پرچم جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن لگوی شهرداری تهران است، گفت: پشت هفت پر لگوی شهرداری تهران، هفت ذکر هفت روز هفته است که از داخل خودرو قابل رویت است.
مشاور معاون ترافیک شهردار تهران با اشاره به اینکه بر خلاف سالهای گذشته امسال، آیتمهای امنیتی آرمهای طرح ترافیک کاهش یافته است گفت: عملا این آیتمها به نصف رسیده چرا که اعتقاد داریم کنترل محدوده طرح ترافیک با هوشمند سازی این محدوده عملا نیازی به برچسب نخواهد داشت اما در عین حال به جاعلان میگوییم که این آیتمها در حدی باقی ماندهاند که آنها نتوانند به هیچ عنوان آرمهای سال 92 را جعل کنند.
وي اظهار داشت: از امروز یکشنبه توزیع آرمهای طرح ترافیک سهمیه بگیران آغاز میشود و سایر شهروندان عادی نیز از 20 اسفندماه میتوانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک شهر به مدت یک هفته آرمهای طرح ترافیک خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه تعداد آرمهای طرح ترافیک سال آينده، 98 هزار و 200 فقره است گفت: 15 هزار فقره از این تعداد به آرمهای روزانه و هفتگی اختصاص یافته و تعداد آرمهای طرح ترافیک بنیاد شهید نیز افزایش داشته است.
نوروزي با تاکید بر اینکه 4600 نفر سالانه تنها به دلیل آلاینده ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون کشته میشوند گفت: بخش عمدهای از این آلاینده مربوط به خودروها خصوصا خودروهای داخلی است. موتورسیکلت سازان بدون سر و صدا و در حاشیه دعوای خودروسازان با وزارت نفت و سازمان محیط زیست اقدام به تولید موتورسیکلتهای بی کیفیت میکنند. نباید به بهانه اشتغال 200 هزار نفر سالانه دهها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. از سوی دیگر اینکه خودروسازان دنبال گذشت زمان هستند و تولید کننده سوخت نیز چون میداند که خودروسازان میتوانند بازهم مهلت بگیرند، فکری برای تولید سوخت استاندارد نمیکند، داستان مرغ و تخم مرغ است که به نظر میرسد با اظهارات روز گذشته رییس جمهوری به این قائله خاتمه داده شده است.
مشاور معاون ترافیک شهردار تهران از رد فوریت طرح جامع کاهش آلودگی هوا در مجلس نیز انتقاد کرد و گفت: در عین حال این طرح هیجانی و بدون برنامه ریزی و ناپخته نوشته شده بود و از سوی دیگر سازمان حفاظت محیط زیست نیز نتوانست به طور درستی از آن دفاع کند که همین امر موجب شد این طرح در مجلس رای نیاورد و به کمیسیون عادی ارجاع شود.
نوروزي در مورد تاکسیهای غیر پلاک تهران نیز گفت: این تاکسیها که حدود 7000 تاکسی بودند ازچند ماه پیش با تمهیدات اندیشیده شده در داخل محدوده طرح ترافیک جریمه میشوند و دیگر اجازه تردد ندارند که این امر موجب شده است تا شهرهای اطراف تهران که با کمبود تاکسی مواجه بودند مشکلشان برطرف شود.
مشاور معاون ترافیک شهردار تهران در مورد تردد موتورسیکلتها در محدوده طرح ترافیک گفت: پیشنهاد کردهایم که تنها موتورسیکلتهای دارای برچسب طرح ترافیک اجازه تردد در محدوده طرح را داشته باشند اما موتورسیکلتهای برقی میتوانند در کل تهران تردد کنند البته موتورسیکلتهای کاربراتوری به مرور حذف شود. این پیشنهاد هم اکنون در دست بررسی است که امیدواریم با نهایی شدن آن بتوانیم حجم زیادی از موتورسیکلتهای غیرمجاز را از داخل تهران کاهش دهیم.
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