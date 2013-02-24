آئین تجلیل از مدال آوران و قهرمانان استان البرز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر درویشی ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، از برگزاری آئین تجلیل از مدال آوران و قهرمانان استان البرز خبر داد و اظهار داشت: این مراسم دوشنبه 21 اسفند ساعت 15 در سالن نژاد فلاح برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه 197 نفر لیست ارائه شده است، اضافه کرد: این مراسم با همکاری سازمان ورزش و جوانان استان البرز برگزار می شود.

رئیس هیئت موتور سوراری و اتومبیل رانی استان البرز ادامه داد: نکته قابل توجه در مراسم سال جاری این است که در سال جاری مدال آوران سبکی ها در این مراسم حضور ندارند.

درویشی افزود: مسئولان کشوری، لشکری، استانی،مسئولان شهرداری، قهرمانان المپیک و مسئولان فدراسیون در آئین تجلیل از مدال آوران حضور دارند.

رئیس ستاد تجلیل از مدال آوران و قهرمانان استان البرز تصریح کرد: هر فردی که در هر زمینه ای تلاش می کنند باید از آن تجلیل کنیم و نباید از فردی که فوت می کند و یا پیشکسوت می شود تجلیل کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از اهداف ما از برگزاری چنین آئینی تقدیر و تشکر از مدال آوران است و این جشن به عنوان یادبود است و حق مدال آوران بیش از این است.

رئیس هیئت موتور سوراری و اتومبیل رانی استان البرز گفت: تلاش ما این است که کیفیت برگزاری جشنواره را نسبت به سال گذشته افزایش دهیم.