مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدام شجاعانه و مدبرانه می خواهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس با تسلیت رحلت جانسوز استاد اخلاق و معرفت، آیت‌الله خوشوقت اظهار داشت: به راستی ما همچون خسران‌دیدگانی هستیم که در کمتر از دو ماه اساتید بزرگ و استوانه‌های علم و تقوا را همچون حضرت آیت‌الله مجتبی تهرانی و حضرت آیت‌الله خوشوقت از دست داده‌ایم و فهمیدیم که چه گوهرهایی را روزگار از کف ما ربود؛ اما راه و رسم این سالکان الی‌الله باقی و پیش روی ماست.

وی ادامه داد: امروز بیش از هر زمانی جامعه ما نیازمند بازگشت به خویشتن و تمسک به اسلام ناب محمدی و نیاز به انقلاب اخلاقی و طی طریق در مسیری دارد که فرزانگان و عالمان به سوی حق شتافته، مشوق حرکت به آن راه را داشتند و آن توجه به اخلاق و تهذیب نفوس و رعایت تقوا، تقوا و تقواست.

زاکانی یادآور شد: اگر ما مسئولان مخاطب رهبر معظم انقلاب قرار گرفتیم و به تقوا و صبر دعوت شدیم به خاطر این است که اولاً سیاست امروز ما با دوری از اخلاق اسباب مشکلات عدیده‌ای را در جامعه ایجاد کرده است و ثانیاً «الناس علی دین ملوکهم» یعنی مردم در دین ملوک خویشند و به امیرانشان شبیه‌تر هستند تا به پدرشانشان و جامعه با نگاه به مسئولان خویش، تأثیر می‌پذیرند.

نماینده مردم تهران ، اتقلاب اخلاقی در مسئولان و نخبگان سیاسی را از نیاز جامعه برشمرد و افزود:‌امروز آنگونه که از حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری آموخته‌ایم، مسئولان و نخبگان سیاسی ما نیاز به یک انقلاب اخلاقی دارند تا با زدوده شدن غبار بدبینی بین آنها، زمینه افزایش همکاری ایجاد شده و با بهره‌گیری از صفات اخلاقی و بسط فضائل اخلاقی از جمله مدارا و تحمل یکدیگر، همدلی و همکاری، عطر معنویت و صفا در جامعه گسترده شود. لذا ضمن درک خواست دشمنان انقلاب، پرهیز از مواجهه شعارگونه و احساسی با امور، باید با مردم صادقانه و با صراحت صحبت نمود تا با مدد الهی با پتانسیل‌های بالای ملت شریف ایران اسلامی از تنگناهای امروز نیز عبور نماییم.

زاکانی با اشاره به این فرمایش امام علی(ع) مبنی بر اینکه اگر کسی دو روزش شبیه به هم باشد مغبون است، گفت: مغبون یعنی کسی که سرمایه و داراییش را بدهد ولی چیزی به دست نیاورد گرچه غبن واقعی مربوط به روز قیامت است كه فرمود " يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ" اگر هر فرد نيازمند به مراقبه و محاسبه دقيق براي موفقيت دارد . آيا جمع ما براي رسيدن به توفيقات بيشتر نبايد محاسبه راه طي شده تا اينجا را داشته باشد و آيا ما نبايد در مجلس و دولت براي كار جمعي و مشتركمان مراقبه و محاسبه داشته باشيم. اميدوارم ماحصل اين رفتن بزرگان كه به تعبير بلند رسول گرامي اسلام رخنه و ثلمه اي است كه چيزي جاي خالي آن را پر نمي كند لااقل با تغيير رفتارها،كردارها و عملكردهاي بنده و امثال ما اندكي التيام يابد و همچنين اسباب تنبه و بهره­گيري بيشتر ما را از سرمايه­هاي بزرگ و علماي در قيد حيات فراهم آورد.

وی با تاکید بر اینکه انجام هر کار بزرگی نیازمند تفاهم‌ و همکاری در طراحی درست و اجرای صحیح آن است ادامه داد: با میزان بزرگی و پیچیدگی کار ضرورت همکاری نیز افزایش می‌یابد. علاوه بر این که اگر مولفه دیگری همچون خواست نامشروع دشمنان انقلاب اسلامی برای ایجاد تنگنای اقتصادی بر مردم و بر هم زدن امور به خصوص با دامن زدن به اختلافات مسئولان کشور باشد حرکت تفاهم و همدلی و احتمال در انجام کار مشترک صدچندان می‌نماید. از اين منظر جلسه مشترك روساي قوا در مجلس اهميت بالايي مي­يابد كه براي آن مي بايست شكر به درگاه الهي داشت و ضمن تشكر از اين عزيزان،اميدواربودتادرآينده نيز درفضايي صميمي اين­ گونه جلسات تكرارشده و منجر به راه حل عملي براي رفع مشكلات مردم خاصه در حوزه معيشتي آنها شود.

زاکانی با اشاره به اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که دستاوردهای بزرگی در صرفه‌جویی و عدالت با توزیع ثروت در اقشار کم‌درآمد جامعه داشت، اظهار کرد: ولی با شوک ارزی ماه‌های اخیر به یکباره با تشدید تورم ،کاهش ارزش پول ملی رخ داد و اسباب فشار زیادی را بر طبقات محروم و متوسط جامعه ایجاد کرد؛ علاوه بر اینکه بی‌توجهی به اجرای همه‌جانبه قانون ضربه سختی را به بخش تولید کشور وارد کرد و سبب تشدید مشکل اشتغال به عنوان اصلی‌ترین دغدغه جوانان و جویندگان کار در کشور شد.

وی افزود: امروز مهمترین مشخصه وضعیت اقتصادی جامعه نوسان قیمت‌ها و عدم کامیابی دولت در مهار تورم است که موجب شده گروه‌های متوسط، بیکاران و بیماران تحت فشار قرار گیرند. از سوی دیگر این نوسانات موجب ایجاد نا اطمینانی در سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شده و زمینه تضعیف تولید ملی و گرایش سرمایه‌ها به فعالیت‌های با بازده کوتاه‌مدت را فراهم نموده است.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با تاکید بر اینکه در پایان سال حمایت از تولید ملی دولت محترم تدابیر جدی برای اصلاح وضع موجود و تقویت ارکان مقاومت اقتصادی بیندیشد گفت:این تدابیر به نحوی باشد که سهم عناصر داخلی در تورم و سوءتدبیرها به صفر برسد، آنگاه ملت ایران ظرفیت‌های خود را در مقابله با فشارهای خارجی نشان خواهد داد؛ به عنوان مثال، آمار تجارت 10 ماهه اخیر نشان می‌دهد که صادرات غیرنفتی کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته تنها 3درصد کاهش یافته است که نشان از ناکارآمدی تحریم‌ها و توانمندی داخلی برای یافتن مسیرهای جدید است.

زاکانی ادامه داد : تجربه سیاست‌های اقتصادی سالهای اخیر نشان داد که طرح تحول اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود کامروا نبوده است و پس از اصلاحات موقت دچار عقب‌گرد و پسرفت در اهداف خود شد که نمونه بارز آن در وضعیت هدفمند کردن یارانه‌ها و نکات پیش‌گفته متجلی است، لذا توصیه می‌شود تا زمانیکه چشم‌انداز دقیقی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به دست نیامده برنامه‌های آتی آغاز نشود و این درس بزرگی برای دولت‌های آینده خواهد بود که چنانچه عدالت‌خواهی بدون تئوری روشن و اتکاء بر الگوی اسلامی-ایرانی تولید و در قالبی غیر از پیشرفت اسلامی پیگیری شود در عمل به نتایج متناقضی منتج خواهد شد.

وی با انتقاد از مسامحه در مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور گفت: مسئولان کشور به جای پیروی از فرمایشات حکیمانه رهبر معظم انقلاب بیشتر به گفتار درمانی می‌پردازند در حالیکه ما امروز نیازمند عمل شجاعانه هستیم که به عنوان مثال اختصاصی‌سازی شرکت سایپا و حرکت غیرقانونی صورت گرفته برخلاف قانون اصل 44 است که علیرغم بررسی تخلفات، هنوز به نتیجه شفافی نرسیده و این انتقال صورت گرفته است. اين انتقاد اولاً از كميسيون­هاي اصل نود و صنايع مجلس بوده و ثانياً دولت كه سهامدار بخش زيادي از اين شركت است مي­بايست بدون اغماض اقدام به بازپس­گيري حقوق ملت نمايد و قوه قضائيه نيز با مجرمان مربوطه با اشد مجازات برخورد كند.

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به در پیش بودن دور جدید مذاکرات هسته‌ای یادآور شد:‌مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید بدانند که برخی مشکلات اقتصادی ذره‌ای اراده تیم مذاکره‌کننده را در حفظ حقوق هسته‌ای ملت تحت شعاع قرار ندهد و این مذاکرات به میدانی برای نشان دادن روح پرصلابت و صبور ملت مسلمان ما تبدیل شود؛ ملتی که به تعبیر امام امت فرزند رمضان و محرم است و از حصر اقتصادی باکی ندارد.

زاکانی گفت: امیدواریم دشمنان سر عقل آیند و از دشمنی با مردم عزیز ما دست بردارند چرا که آزموده را آزمودن خطاست و نتیجه این جنایت‌ها، اسباب شکست مجدد آمریکا را فراهم خواهد کرد.

وی در پایان از قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی کشورمان تقدیر کرد و از خداوند منان توفیق روزافزون آنها را خواستار شد.