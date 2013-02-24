شجاعی معاون انجمن بین المللی تیراندازی با کمان شد/ ریاست آسیا به ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، "سباستین ونکی" در نشست خبری امروز یکشنبه فدراسیون تیر و کمان ضمن ابراز رضایت از سفر به ایران به وجوه مشترک تیر و کمان در ایران و مجارستان اشاره کرد و گفت: همان طور که در ایران باستان مردمان در تیراندازی با کمان حرف‌هایی برای گفتن داشتند مجارها هم در این زمینه پیشینه تاریخی دارند. حتی در جنگ‌های قدیمی با حضور در کلیساها برای حفظ تیرهای مجاری دعا می‌کردند. این یعنی اینکه تیر و کمان در مجارستان سابقه دینی هم دارد.

رئیس انجمن بین المللی تیراندازی با کمان با اشاره به پیشینه این انجمن خاطرنشان کرد: اوایل سال 1980 انجمن در اروپا شکل گرفت و در قالب رشته‌های سه بعدی کار خود را آغاز کرد. سال 2010 از حالت اروپایی خارج شد و شکل جهانی به خود گرفت من در این نهاد رئیس هستم و با صحبت‌هایی که با رئیس فدراسیون ایران انجام داده‌ام قرار است معاونت فدراسیون جهانی را به آقای شجاعی بسپارم.

رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان مجارستان با تاکید بر گسترش فعالیت‌های تیر و کمان در آسیا گفت: ریاست انجمن بین‌المللی تیر و کمان در بخش آسیا را به ایران واگذار خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: پیش از این یکی دو بار از طرف فدراسیون مجارستان رفت و آمدهایی به ایران شد اما در عمل کاری صورت نگرفت این در حالی است که من آقای شجاعی را فعال دیدم و به همین دلیل تفاهمنامه همکاری میان دو کشور امضا شد. من این توانایی را در میان تیراندازان ایرانی می‌بینم که به جاهای بزرگتر برسند.

سباستین ونکی با بیان اینکه انجمن بین المللی تیراندازی با کمان 12 کشور اروپایی و ترکیه را به عنوان اعضا در اختیار دارد، خاطرنشان کرد: درست است که ایران عضو این انجمن نیست اما برای عضویت باید از یکجا کار را شروع کرد. من می‌خواهم ایران عضو انجمن ما شود و در همین راستا رئیس فدراسیون ایران را به عنوان رئیس آسیایی انجمن انتخاب کردم.

وی ادامه داد: اینکه ریاستی را به شخصی واگذار کنیم به معنای چاپ کارت ویزیت برای چسباندن روی سینه وی نیست این انتخاب از دیدگاه ما یعنی کار کردن سخت برای توسعه بیشتر. من شجاعی را این طور شناختم و به همین دلیل تصمیم به انتخاب وی گرفتم.