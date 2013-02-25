افزایش گرایش به دنیا و جاه طلبی در میان مسئولان/ فرهنگ دینی را با رفتارمان رواج دهیم

دکتر "سید یحیی یثربی" در مورد عمده آسیب هایی که فرهنگ دینی ما را تهدید می کند به خبرنگار مهر گفت: فرهنگ دینی در جامعه مان از عوامل مختلفی اثر می پذیرد و آسیب می بیند مهمترین آنها رفتار پیشگامانه است. مسئولین ، مدیران و روحانیان باید رفتارشان هویت دینی را تقویت کند نه اینکه به فرهنگ دینی آسیب برساند.

وی افزود: نوعی گرایش به دنیا و جاه و مال در جامعه و در میان مسئولان احساس می شود و همین به فرهنگ دینی آسیب می زند. دومین عمل آسیب در اختیار بودن فرهنگ های غیر اسلامی است برای مثال رسانه های خیلی متفاوتی در اختیار مردم هستند که از آنها مطلب می بینند و می شنوند در این رسانه ها عوامل مختلف دخالت دارند از ایرانیان ناراضی گرفته تا عوامل جاسوسی اسرائیل برنامه پخش می کنند در آسیب زدن به فرهنگ دینی ما اینها هم مؤثر هستند.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اگر عامل اولی درست شود از عامل رسانه های خارجی نگرانی چندانی نداریم. پس اگر در جامعه بتوانیم فرهنگ دینی را با رفتارمان به مردم نشان دهیم مردم با فرهنگ نیرومند دینی و اسلامی تربیت می شوند و با اطلاع از فرهنگ های دیگر خود را نمی بازند. اما متأسفانه در داخل از چند جهت رفتارمان به فرهنگ لطمه می زند یکی از جلوه های آن جاه دوستی و مال دوستی است که در میان مردم و مسئولان به دلایل مختلف رواج پیدا کرده و دیگری بی برنامگی سازمانهای تبلیغاتی ما است.

این محقق و پژوهشگر حوزه علوم اسلامی و تفسیر قرآن اظهار داشت: اکنون امکانات زیادی برای تبلیغات داریم از روحانیت بسیار گسترده گرفته که در دل و درون مردم اثر می گذارند که در مسجدها و مجالس و مؤسسات پخش هستند تا صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صدها موسسه پژوهشی و فرهنگی، همه می توانند اثر گذار باشند.

یثربی در مورد اینکه چرا در حوزه فرهنگ دینی موفق عمل نکرده ایم هم یادآورشد: مدیریت کافی و لایق و شایسته نداریم. جدا از هم عمل می کنند موازی کاری و کار تکراری می کنند سنتی عمل می کنند مشکلات روز را درک نمی کنند و حتی این سازمانها چگونگی برخورد با مشکلات را مورد دقت قرار نمی دهند. مثلاً توجه نمی کنند که اگر یک مسلک را با برخورد امنیتی و نظامی جلویش را بگیریم گسترش پیدا می کند . کار ما هدایت است یعنی در ذهن مردم باید تأثیر گذاشت . اینکه ذهن جوانان حجاب و محرم و نامحرم را بپذیرد با نیروی پلیس می شود این کارها را کرد ولیکن اسلامی نیست. اسلام آن است که مردم رفتارشان را از روی نیت قربت الی الله انجام دهند.

وی اظهارداشت: بنابراین امکانات زیادی برای تبلیغات دینی داریم اما با رفتارمان به فرهنگ دینی آسیب می زنیم. در ایام انتخابات هم هستیم مسئولین باید بیشتر مواظب رفتارشان باشند. صداشان در دنیا منعکس می شود مردم متوجه هستند که جاه طلبی و مال دوستی در این برخوردها اثر دارد. اینها آسیب می رساند از بیرون هم عوامل خارجی می آید آسیب را تشدید می کند اما اگر رفتارمان درست شود عوامل بیرونی اثری ندارند رفتارمان هم از دوجهت یکی رعایت رفتار اسلامی در رفتارمان و دیگری در برخورد با رفتار دیگران اسلامی برخورد کنیم.

یثربی در مورد راهکار تقویت فرهنگ دینی هم گفت: وقتی 33 سال است که نتوانسته ایم آنطوری که دلمان می خواسته اثر گذار باشیم بیاییم خودمان را جداً نقد کنیم و ببینیم مشکل در کجاست. به نظر من مشکل در مدیریت هایمان است. پس بیاییم تجدید نظر در مدیریتمان بکنیم. الان در جامعه ما برای جوانان همه چیز مطرح است جز بحث های دینی. یک زمانی جوانان ما از هر چیزی بیشتر به بحث های دینی علاقمند بودند اینکه شهید مطهری یا فلان روحانی چه گفت مخالفان چه می گویند ولی الان در جامعه رسانه هایمان طوری جا انداخته اند که خبر مسابقه فوتبال فلان باشگاه آفریقایی را می دهند و تعقیب می کنند اما در داخل خبری از بحث های معرفتی و علمی نیست. اینکه جوان ببیند در این حوزه ها چه چیزی داریم و مقاله ها یا سخنان جدید چیست؟ این موارد را باید تجدید نظر کنیم اشکالات زیاد است.