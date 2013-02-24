به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس دلورانی دبیر اجرایی این کنگره با بیان این که موضوع اصلی این کنگره بررسی چالشهای تشخیص در دندانپزشکی است، اظهار کرد: چند نفر از اساتید ایرانی مقیم خارج از کشور(عمدتاً ایالات متحده آمریکا) از سخنرانان اصلی این کنگره هستند.
وی با بیان این که از اساتید برجسته کشور نیز به عنوان سخنران دعوت شده است، ادامه داد: ارائهدهندگان مقالات برتر نیز از دیگر سخنرانان این کنگره به شمار میروند.
دلورانی کنگره 53 را بزرگترین و با سابقهترین کنگره دندانپزشکی در کشور دانست که هر ساله با شرکت نزدیک به 3000 دندانپزشک ازسراسر کشور برگزار میشود.
دبیر اجرایی کنگره 53 انجمن دندانپزشکی ایران با اشاره به برگزاری جشنواره هنری ویژه دندانپزشکان افزود: در این جشنواره دندانپزشکان هنرمند و اساتید برجسته هنر نیز حضور خواهند داشت و از آنان تقدیر بعمل خواهد آمد.
وی از برپایی بزرگترین نمایشگاه تجهیزات دندانپزشکی کشور در فضایی به مساحت 7000 مترمربع خبر داد و گفت: هنوز در ایران یک مرکز علمی با گنجایش و ظرفیت مناسب برای برگزاری نمایشگاه وجود ندارد.
دبیر اجرایی کنگره 53 انجمن دندانپزشکی ایران ادامه داد: سعی شده در این کنگره ثبتنام به صورت آنلاین و اینترنتی انجام شود البته همکارانی که به اینترنت دسترسی ندارند میتوانند با حضور در محل انجمن در تهران و 30 شعبه انجمن دندانپزشکی ایران در سراسر کشور ثبتنام نمایند.
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