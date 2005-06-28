اقتصاد ايران از لحاظ برابري قدرت خريد در خاورميانه و آفريقا اول است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از نشريه بازار خاورميانه و آفريقا توليد ناخالص داخلي ايران بر مبناي برابري قدرت خريد در سپتامبر 2004 حدود 496 ميليارد دلار بوده كه از اين لحاظ، ايران در صدر كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا قرار مي گيرد.

به گزارش خبرگزاري مهر از آنجا كه نرخ دلار در ايران بر اساس عرضه و تقاضا بسيار بيشتر از شاخص قدرت برابري خريد است لذا اگر از شاخص قدرت برابري خريد براي محاسبه توليد ناخالص داخلي كشور استفاده شود اين ميزان از رقم حدود 140تا 150ميليارد دلار فعلي به حدود 491 ميليارد دلار خواهد رسيد.

بر اساس اين گزارش، پس از ايران كشور تركيه با برابري قدرت خريد 491 ميليارد دلاري، دومين كشور منطقه محسوب مي گردد.

اين گزارش مي افزايد، پس از ايران و تركيه نيز به ترتيب كشورهاي آفريقاي جنوبي با 486 ميليارد دلار، عربستان سعودي با 272 ، مصر با 268، الجزاير با 207، مراكش با 126، سودان با 73، عراق با 58، اتيوپي با 51، و غنا با 47 ميليارد دلار بيشترين توليد را بر مبناي برابري قدرت خريد در ميان كشورهاي خاورميانه و آفريقا دارا هستند.

گزارش نشريه بازار آفريقا و خاورميانه همچنين حاكي است ايران از لحاظ رشد مصرف بخش خصوصي در سال 2005 نسبت به سال 2004، چهارمين كشور خاورميانه و آفريقا محسوب مي گردد.

بر اساس اين گزارش، رشد مصرف بخش خصوصي ايران در سال 2005 نسبت به سال قبل از آن 4.9 درصد بوده است كه از اين لحاظ، ايران پس از مراكش (با رشد5.5 درصد)، كنگو ( 5.3درصد)، و اتيوپي (5درصد) بيشترين رشد را در ميان كشورهاي آفريقايي و خاورميانه اي داشته است.

اين گزارش مي افزايد، ايران از لحاظ اعتماد مصرف كننده، سومين كشور منطقه محسوب مي گردد.

براين اساس، شاخص اعتماد مصرف كننده در ايران از شاخص كلي 10، هفت است كه ايران را پس از عربستان و آفريقاي جنوبي در رده سوم منطقه قرار مي دهد.

