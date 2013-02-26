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۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۹

بهرامی خبر داد:

اتمام پروژه تصفيه خانه ناحيه صنعتي سعيدآباد اصفهان تا پايان سال جاري

اتمام پروژه تصفيه خانه ناحيه صنعتي سعيدآباد اصفهان تا پايان سال جاري

اصفهان – خبرگزاری مهر: مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي اصفهان از پيشرفت 98 درصدي تصفيه خانه سعيدآباد و پايان طراحي چند شبكه تصفيه خانه ديگر در شهركهاي صنعتي اين استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعادت بهرامي با بيان اينكه عمليات اجرايي تصفيه خانه ناحيه صنعتي سعيدآباد در شهرستان نجف آباد با 98 درصد پيشرفت نزديك به اتمام است، گفت: بودجه در نظر گرفته شده براي ساخت اين پروژه حدود20 ميليارد ريال است.

وي تصریح کرد: با بهره‌برداري از تصفيه خانه ناحيه صنعتي سعيدآباد، اين تصفيه خانه قادر به تصفيه 350 مترمكعب فاضلاب صنعتي در روز است.

مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي اصفهان در ادامه افزود: طراحي شبكه تصفيه خانه شهركهاي صنعتي راوند كاشان، منتظريه، بزرگ اصفهان، نجف آباد2، دهق، سجزي و كوهپايه نيز به پايان رسيده و در دست مطالعه است.

بهرامي افزود: با بهره برداری از این تصفیه خانه‌ها بخشی از آب تصفیه شده بر چرخه محیط زیست باز می‌گردد و در بخش آبیاری فضای سبز استفاده می‌شود.

کد مطلب 2005145

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