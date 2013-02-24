بی توجهی مسئولان به جایگاه ربع رشیدی عامل فراموش شدن یکی از مفاخر کشور است

احمدعلیرضا بیگی ظهر یک شنبه در جلسه ستاد جشنواره بین‌المللی ربع رشیدی گفت: ملت ما از گذشته‌ای تاریخی برخوردار است که ملت‌های زیادی از آن بی‌بهره هستند و نباید اجازه دهیم در حق این گذشته افتخارآمیز که در واقع حق ملت است، جفا شود.

وی با بیان این که ربع رشیدی جزو افتخارات تاریخی است، تاکید کرد: گذشت زمان نباید باعث فراموشی چنین افتخاراتی شود.

استاندار آذربایجان شرقی با انتقاد از این که موضوع جشنواره ربع رشیدی آن‌طور که مورد انتظار است از سوی مسئولان ذیربط مورد توجه قرار نگرفته، افزود: متاسفانه با برخی بی‌مهری‌ها در این رابطه مواجهیم و به نظر می‌رسد که هیأت امنای مجتمع علمی فرهنگی ربع رشیدی انگیزه کافی برای این که اتفاق قابل توجهی در این خصوص بیفتد ندارند.

وی تصریح کرد: باید نرم‌افزاری طراحی شود که با استناد به آن نام ربع رشیدی را زنده نگه داشت و برگزاری جشنواره ربع رشیدی یکی از بدیهی‌ترین اجزای این نرم‌افزار خواهد بود.

بیگی با تاکید بر ساختار کنفرانس ربع رشیدی و تشکیل گروه کارشناسی آن، افزود: دانشگاه تبریز می‌تواند بهترین گزینه برای برگزاری این کنفرانس باشد که لازم است در مدت زمان مناسب تا شهریور سال آینده زمینه برگزاری آن را فراهم کرد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری کنفرانس علمی ربع رشیدی در سال 81، اظهار داشت: برگزاری مجدد چنین کنفرانسی با هدف شناساندن زوایای علمی ربع رشیدی می‌تواند مقدمه برگزاری جشنواره ربع رشیدی در سالهای بعدی باشد.