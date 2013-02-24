امکانات ورزشی برای جوانان مستعد شهر شهیدان 15 خرداد فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین نژاد فلاح مدیرکل سازمان ورزش و جوانان استان تهران در حالی که توسط محسن حسینی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین و تنی چند از کارکنان این اداره همراهی می شد صبح یکشنبه با حضور در بیت آیت الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با وی دیدار و گفتگو کرد.

آیت الله سید مرتضی محمودی در این دیدار با اشاره به قدرت امروز نظام اسلامی گفت: امروز نظام جمهوری اسلامی چه نسبت به دوران طاغوت و چه نسبت به حال حاضر همسایگان ایران بسیار پیشرفت کرده و در دنیا می درخشد که باید شکر این نعمت را به جا آوریم.

عمل به وظایف توسط مسئولان بهترین شکرانه نعمت انقلاب اسلامی است

وی عمل به مسئولیت و وظایف محوله توسط مسئولان و آحاد ملت را بهترین شکرانه نعمت انقلاب اسلامی دانست و افزود: اگر مسئولیتی بر عهده ماست باید طوری عمل کنیم که اگر به وجدان خود مراجعه کردیم سربلند باشیم و محکوم نشویم، انسان در سه محکمه وجدان خود، خلق خدا و عدل الهی محاکمه می شود، اگر مسئولی به وظایف خود خوب عمل کند مردم از وی راضی هستند، وجدان خودش هم راضی است و بالاتر از همه رضوان الهی خواهد بود، انشاءالله خداوند توفیق عمل به وظایف را به ما عطا کند.

با سابقه ترین امام جمعه کشور با بیان اهمیت سلامت جسم و روح تصریح کرد: ورزش به سلامت جسم منجر خواهد شد، لکن باید دقت کرد همراه با سلامت جسم، روح خود را نیز تعالی ببخشیم و ارتقا دهیم، روح نیز نیاز به پرورش دارد، روح راکب و جسم مرکب است، برای رسیدن به سعادت، خوشبختی و سلامتی باید هم راکب و هم مرکب سلامت باشند.

وی در ادامه به ظرفیتها و پتانسیل بالای ورامین در زمینه ورزش اشاره کرد و ادامه داد: این منطقه در تمام زمینه های ورزشی ظرفیت بالا و جوانان مستعد دارد، باید این ظرفیتها پرورش داده شوند و این لیاقت و شایستگی جوان های منطقه است، لذا باید امکاناتی که لایق شهر شهیدان 15 خرداد است، فراهم شود.

مدیرکل سازمان ورزش و جوانان استان تهران نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای صورت گرفته گفت: ورزشکاران علاقه زیادی به علما و روحانیون به خصوص امام(ره) و مقام معظم رهبری دارند، جوانان نیز جزوی از سازمان ورزش و جوانان هستند و این قشر نیز علاقه مند به روحانیت است، لذا باید با برنامه های ما از این انس و الفت برای شکوفایی استعدادهای ورزشی و اخلاقی جوانان بهره گیریم.

لزوم همکاری ادارات ورزش و جوانان استان تهران با ائمه جمعه

محمد حسین نژاد فلاح با تأکید بر همکاری ادارات ورزش و جوانان استان تهران با ائمه جمعه افزود: بنده به رؤسای ادارات تابعه تأکید کرده ام در نظام ولایی نگاه مسئولان به ولایت فقیه و منویات ایشان است و در شهرستانها هم باید همکاری و هماهنگی لازم با ائمه جمعه شهرستان وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: امکانات و ابزارهای اداره در حد رضایت فراهم نیست، اما دست یاری به سویامام جمعه ورامین دراز می کنیم تا با راهنماییهای آیت الله محمودی بتوانیم بهره برداری حداکثری از همین امکانات محدود را داشته باشیم.

لازم به ذکر است، در ابتدای دیدار حجت الاسلام سید محسن محمودی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستانهای استان تهران نیز از اقدامات اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین تقدیر کرد.