نمایش"مزادر" امشب در کرج به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه 6 اسفند ماه نمایش " مزادر" کاری از " کوروش خزاعی" ساعت 20 شب در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر کرج کلید می خورد.

محبوبه بیات بازیگر پیشکسوت کشورمان میهمان ویژه این نمایش است و زنگ افتتاح جدیدترین اثر کوروش خزایی را خواهد نواخت.

این نمایش به مدت 17 شب تا 24 اسفند ماه به جز شنبه ها اجرای عمومی خواهد داشت.

علاقه مندان برای تماشای این اثر می توانند با مراجعه به ایستگاه های سیار فروش بلیت که در محل های چهار راه طالقانی، فلکه اول رجایی شهر، میدان آزادگان، بلوار موذن روبروی دانشگاه آزاد و کوه نور الشهدا مستقر شده است، بلیت خریداری کنند.

ضمن آنکه شماره تلفن 31- 32280830 نیز ویژه رزرو بلیت اعلام شده است.

این نمایش هر شب یک میهمان ویژه از هنرمندان کشور خواهد داشت.

تئاتر شهر کرج در" میدان آزادگان، 45 متری کاج، خیابان شاکرزادگان، خیابان ولیعصر" واقع است.