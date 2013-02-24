صنعت راه ساری به ادامه پیروزیها در لیگ دسته یک کشور امیدوار است

کاوه پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با کسب برتری در این مسابقه به حضور خود در جمع مدعیان صعود به لیگ دسته اول ادامه می دهیم و منتظر لغزش تیم های بالای جدولی برای بالا رفتن در جدول رده بندی هستیم.

وی ادامه داد: فاصله سه امتیازی با تیم اول جدول، کم شدنی است و می توانیم با پیروزی در مسابقات آینده ، پس از یک سال دوری ، به جمع تیم های حاضر در لیگ دسته اول فوتبال کشور بازگردیم.

وی افزود: صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور در گرو حمایت بیشتر مسئولان از این تیم در شش هفته باقیمانده تا پایان مسابقات لیگ دسته دوم فوتبال کشور است.

پاشایی اظهار داشت: روند رو به رشد تیم در لیگ امسال، در تمام هفته ها و به رغم مشکلات مالی فراوان تداوم یافت و باید تلاش شود تا با ادامه شرایط فعلی، هواداران فوتبال ساری را با صعود به لیگ دسته اول فوتبال کشور خوشحال کنیم.

وی بیان داشت: تیم صنعت، نیازمند حمایت فراوان مالی بوده که در صورت توجه بیشتر مسئولان شهرستانی و استانی می تواند علاوه بر صعود به لیگ دسته اول، حضوری ماندگار در این رقابنها داشته باشد.

سرپرست تیم فوتبال صنعت ساری افزود: بازیکنان و کادرفنی تیم برای برتری در دیدارهای باقیمانده متحد هستند و تردیدی وجود ندارد که این شرایط می تواند برای هر حریفی خطرناک و مشکل آفرین باشد.

پاشایی به دیدار روز پنجشنبه تیم صنعت مقابل کاسپین قزوین اشاره کرد و گفت: تیم فوتبال صنعت ساری در پایان هفته بیستم لیگ دسته دوم فوتبال کشور با 33 امتیاز در رده پنجم جدول رده بندی قرار دارد.