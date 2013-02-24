هزینه درمان سوختگی در بخش خصوصی حداقل 60 میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مبین روز یکشنبه در نشست خبری دومین همایش ملی سوختگی اظهار داشت: سوختگی همواره یکی از دغدغههای جامعه است که با توجه به آثار روانی و جسمانی آن بر سلامت افراد باید به سمت پیشگیری و ترویج فرهنگ مواجه با سوختگی حرکت کنیم.
وی با اشاره به اینکه پیشگیری کم هزینهترین راه است افزود: در همین راستا مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال گذشته همایش ملی سوختگی را برای ارائه آخرین راهکارهای درمانی و پژوهشی در زمینه سوختگی برگزار میکند.
به گفته وی، محور اصلی دومین همایش ملی سوختگی پیشگیری و چالشهای سوختگی، راهکارهای درمانی برای ارتقای سلامت بیماران سوختگی، نقش سلولهای بنیادی در درمان و نقش جراحی ترمیمی در بیماران سوختگی است.
وی تأکید کرد: در همین راستا سعی شده تا مقالاتی که در این همایش ارائه میشود بر اساس ضرورتهای علمی و نیازهای روز باشد و در این راستا 58 مقاله در قالب سخنرانی و 100 مقاله به صورت پوستر ارائه میشود.
مبین با بیان اینکه برای پیشگیری از سوختگی نیاز به هماهنگی بین بخشی، بین سازمانهای مرتبط احساس میشود گفت: امسال برای نخستین بار از مسئولان سازمانهای آتش نشانی، بهزیستی و اورژانس نیز در این همایش حضور دارند و حتی استانداری تهران نیز معاونت سلامت را برای ورود به مباحث سوختگی ایجاد کرده است.
مبین به آمار سوختگی در کشور اشاره کرد و گفت: سالانه 200 هزار مورد سوختگی سرپایی به مراکز درمانی کشور مراجعه میکنند و 15 هزار نفر در سال به دلیل سوختگی در بیمارستانها بستری میشوند که میانگین بین 25 تا 40 روز باید بستری شوند.
وی تصریح کرد: در همین راستا سالانه ۳ هزار نفر جان خود را بر اثر سوختگی از دست میدهند که باید گفت اغلب سوختگیها به دلیل رعایت نکردن موارد ایمنی رخ میدهد.
این فوق تخصص سوختگی به آمار مراجعات بیماران سوختگی به بیمارستان شهید مطهری به عنوان قطب سوختگی کشور اشاره کرد و گفت: سالانه 15 هزار مراجعه سرپایی حاد سوختگی داریم که از این تعداد بین 1300 تا 1500 نفر بستری میشوند و 17.5 درصد بستری شدگان فوت میکنند.
مبین بیشترین مکانی که کودکان یا افراد دچار سوختگی میشوند را منازل، به ویژه آشپزخانه عنوان کرد و گفت: مایعات داغ 80 درصد علت سوختگی در کودکان است.
وی گفت: در حال حاضر 10 قطب سوختگی و 45 مرکز درمان سوختگی در کشور فعال است که در تهران فقط یک قطب سوختگی و دو مرکز چمران و یافت آباد برای ارائه خدمات سوختگی فعالیت میکنند.
وی هزینه درمان در بیمارستان شهید مطهری را به ازای هر بیمار سوختگی 2 میلیون و 400 هزار تومان عنوان کرد و گفت: این در حالی است که فقط 10 درصد این رقم از بیماران به طور مستقیم دریافت میشود.
مبین اذعان داشت: درمان سوختگی در بیمارستانهای سوختگی به ازای هر درصد سوختگی بین 2 تا 4 میلیون تومان است و بیمار با 30 درصد سوختگی باید حداقل 60 میلیون تومان برای درمان هزینه کند.
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