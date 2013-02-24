  1. حوزه و دانشگاه
۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۳۴

ارسال کمک های نوروزی دانشگاهیان به زلزله زدگان ورزقان

ارسال کمک های نوروزی دانشگاهیان به زلزله زدگان ورزقان

با توجه به نزدیک شدن سال نو، ششمین کاروان از کمک های اهدایی اعضاء هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و همچنین خیرین روز پنجشنبه 17اسفند 91 به مناطق دور دست زلزله زده ارسال می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی سهند طی فراخوانی از اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و خیرین درخواست کرد به هر نحوی که مایل باشند در تدارک، تهیه و ارسال و توزیع ملزومات مورد نیاز مناطق زلزله زده مشارکت کنند.

اقلامی که برای زلزله زدگان ارسال خواهد شد عبارت است از پتو، لباس گرم، خواربار شامل روغن، برنج، قند، نان خشک و همچنین پول نقد تا برای زلزله زدگان دارو تهیه شده و به تجهیز حمام و تاسیسات بهداشتی و لوازم خانگی آنان اختصاص یابد.

به گزارش مهر، عصر 21 مرداد با زمین لرزه ای که رخ داد، بخشی از استان آذربایجان شرقی ویران شد و تعدادی از هموطنان ما جان خود و تعدادی هم سرپناه خود را از دست دادند که با توجه به نزدیک شدن سال نو این هموطنان نیازمند توجه و کمک هستند.

کد مطلب 2005189

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