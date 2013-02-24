ارسال کمک های نوروزی دانشگاهیان به زلزله زدگان ورزقان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی سهند طی فراخوانی از اعضای هیات علمی، دانشجویان، کارکنان و خیرین درخواست کرد به هر نحوی که مایل باشند در تدارک، تهیه و ارسال و توزیع ملزومات مورد نیاز مناطق زلزله زده مشارکت کنند.

اقلامی که برای زلزله زدگان ارسال خواهد شد عبارت است از پتو، لباس گرم، خواربار شامل روغن، برنج، قند، نان خشک و همچنین پول نقد تا برای زلزله زدگان دارو تهیه شده و به تجهیز حمام و تاسیسات بهداشتی و لوازم خانگی آنان اختصاص یابد.

به گزارش مهر، عصر 21 مرداد با زمین لرزه ای که رخ داد، بخشی از استان آذربایجان شرقی ویران شد و تعدادی از هموطنان ما جان خود و تعدادی هم سرپناه خود را از دست دادند که با توجه به نزدیک شدن سال نو این هموطنان نیازمند توجه و کمک هستند.