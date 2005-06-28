  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۷ تیر ۱۳۸۴، ۸:۱۱

يك كارشناس سوئيسي تصريح كرد : قضاوت غرب در مورد اسلام نادرست است

يك كارشناس سوئيسي تصريح كرد : قضاوت غرب در مورد اسلام نادرست است

غرب اسلام را به نحو نادرستي مورد قضاوت قرار داده و بدليل نداشتن دانش كافي از دين اسلام ، مسلمانان را بواسطه آثار تحريف شده اولين مستشرقان ، مورد بي عدالتي قرار مي دهد.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "آرنولد هاتينگر" كه بمدت 50 سال در خاورميانه بعنوان خبرنگار روزنامه « نئو زورشر زنتانگ» فعاليت مي كرد در همايش يكروزه اي كه از سوي آكادمي اسلامي پلوس برگزار شد گفت : افزايش اسلام هراسي نتيجه دانش اندك غرب از اسلام است كه منجر به عدم درك صحيح  اين دين مي شود.

"هاتينگر"به زبان عربي تسلط دارد و غرب را بدليل توصيف مسلمانان بعنوان همسايه وحشناك طي قرون متمادي ، مورد سرزنش قرار داد.

اسلام آن لاين گزارش داد، وي به شركت كنندگان در اين همايش گفت : نخستين مستشرقان و اعضاي كليسا ، اسلام را بعنوان يك دين خشن و طرفدار جنگ توصيف كرده اند. چنين تصويري از اسلام به كتابها راه يافت و دنياي اسلام را به همسايه اي وحشتناك بدل كرد كه اين امر بي عدالتي در حق مسلمانان است.

"هاتينگر" چند جلد كتاب درباره دنياي اسلام نوشته ، مقالات متعددي در اين ارتباط چاپ و سخنرانيهاي بسياري ايراد كرده است.

اين كارشناس سوئيسي گفت : اسلام براي همه مردم با قوميتها ، فرهنگها و سابقه هاي تاريخي مناسب است  ، اين حقيقتي بوده كه درك آن براي غرب دشوار است.

"هانتينگر" گفت : در غرب ، در هيچ كتابي توضيح داده نشده است كه چرا اسلام به سرعت درآسيا گسترش يافت و اكنون جمعيت اين قاره را بيشتر مسلمانان تشكيل مي دهند. پيش از آمدن  مهاجران مسلمان به اروپا نيز تصوير منفي از اسلام  داراي ريشه هاي ژرفي بود.

کد مطلب 200519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها