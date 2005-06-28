يك كارشناس سوئيسي تصريح كرد : قضاوت غرب در مورد اسلام نادرست است

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، "آرنولد هاتينگر" كه بمدت 50 سال در خاورميانه بعنوان خبرنگار روزنامه « نئو زورشر زنتانگ» فعاليت مي كرد در همايش يكروزه اي كه از سوي آكادمي اسلامي پلوس برگزار شد گفت : افزايش اسلام هراسي نتيجه دانش اندك غرب از اسلام است كه منجر به عدم درك صحيح اين دين مي شود.

"هاتينگر"به زبان عربي تسلط دارد و غرب را بدليل توصيف مسلمانان بعنوان همسايه وحشناك طي قرون متمادي ، مورد سرزنش قرار داد.

اسلام آن لاين گزارش داد، وي به شركت كنندگان در اين همايش گفت : نخستين مستشرقان و اعضاي كليسا ، اسلام را بعنوان يك دين خشن و طرفدار جنگ توصيف كرده اند. چنين تصويري از اسلام به كتابها راه يافت و دنياي اسلام را به همسايه اي وحشتناك بدل كرد كه اين امر بي عدالتي در حق مسلمانان است.

"هاتينگر" چند جلد كتاب درباره دنياي اسلام نوشته ، مقالات متعددي در اين ارتباط چاپ و سخنرانيهاي بسياري ايراد كرده است.

اين كارشناس سوئيسي گفت : اسلام براي همه مردم با قوميتها ، فرهنگها و سابقه هاي تاريخي مناسب است ، اين حقيقتي بوده كه درك آن براي غرب دشوار است.

"هانتينگر" گفت : در غرب ، در هيچ كتابي توضيح داده نشده است كه چرا اسلام به سرعت درآسيا گسترش يافت و اكنون جمعيت اين قاره را بيشتر مسلمانان تشكيل مي دهند. پيش از آمدن مهاجران مسلمان به اروپا نيز تصوير منفي از اسلام داراي ريشه هاي ژرفي بود.