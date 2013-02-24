پایان کار مطالعاتی پروژه ترفیع گنبد امام حسین(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک در جلسه مهندسین و کارشناسان طرح نوسازی و ترفیع گنبد حرم امام حسین‌(ع) بر وقایع نگری و دقت در کار تاکید کرد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات ضمن قدردانی از مهندسین، کارشناسان و ستاد بازسازی استان کرمان که عهده دار اجرای این پروژه شده اند اظهار داشت: با توجه به اینکه حرم حضرت سیدالشهدا از ابتدا تا کنون 8 بار تخریب و به دست محبان اهل بیت‌(ع) ساخته و بازسازی شده است، وقایع نگری، ثبت طرح‌ها و برنامه‌ها، اشخاص و عوامل بازسازی در این مورد بسیار مهم بوده و باید برای آیندگان ثبت و ضبط شود تا بهره برداری علمی و فنی از آن صورت پذیرد.

پلارک با اشاره به اینکه این کار تاریخی پس از 700 سال به دست ایرانی‌ها و ستاد بازسازی کرمان انجام خواهد شد افزود: در این پروژه 4 ستون عریض دور ضریح مطهر تبدیل به 8 ستون با ابعاد کوچکتر شده و در بالای آن گنبد جدید حرم نصب خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه برای انجام این کار، مطالعات بسیاری صورت گرفته است تاکید کرد: ضمن دقت فنی و مهندسی‌، دقت در اجرا نیز ضرورت داشته و لازم است در موعد مقرر پروژه ترفیع گنبد به پایان برسد.