ایجاد پایگاههای محلی خونگیری نیاز ضروری گرگان است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله قلیش لی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از انتقال خون استان گفت: در این نشست بر مساعدت شهرداری به تکمیل و خرید تجهیزات خون گیری در گرگان تاکید شد.

قلیش لی هدف از این بازدید را در راستای توجه به اهمیت و ضرورت مراکز انتقال خون عنوان کرد و گفت: در این بازدید بر ضرورت تکمیل تجهیزات فنی و پزشکی در مراکز خون گیری استان مساعدت شهرداری ها در این خصوص تاکید شد.

رئیس شورای شهر گرگان با اشاره به اینکه بر اساس موارد مطروحه در این جلسه و با توجه به اینکه در 9 شهر استان مراکز ثابت انتقال خون وجود ندارد، افزود: هماهنگی و همکاری شهرداری ها برای در اختیار قرار دادن فضای مناسب به منظور احداث مراکز ثابت انتقال خون به عنوان یکی از ضروریات و نیازهای اصلی فرایند انتقال خون در استان است.