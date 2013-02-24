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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۴۸

قلیش لی:

ایجاد پایگاههای محلی خونگیری نیاز ضروری گرگان است

ایجاد پایگاههای محلی خونگیری نیاز ضروری گرگان است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر گرگان با بیان اینکه ايجاد واحدهاي سيار و پايگاه هاي محلي خونگيري در مناطق مختلف شهری از نیازهای ضروری شهر است بر لزوم هماهنگی بیشتر  مدیریت شهری با اداره کل انتقال خون استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله قلیش لی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از انتقال خون استان گفت: در این نشست بر مساعدت شهرداری به تکمیل و خرید تجهیزات خون گیری در گرگان تاکید شد.

 
قلیش لی هدف از این بازدید را در راستای توجه به اهمیت و ضرورت مراکز انتقال خون عنوان کرد و گفت: در این بازدید بر ضرورت تکمیل تجهیزات فنی و پزشکی در مراکز خون گیری استان مساعدت شهرداری ها در این خصوص تاکید شد.
 
رئیس شورای شهر گرگان با اشاره به اینکه بر اساس موارد مطروحه در این جلسه و با توجه به اینکه در 9 شهر استان مراکز ثابت انتقال خون وجود ندارد، افزود: هماهنگی و همکاری شهرداری ها برای در اختیار قرار دادن فضای مناسب به منظور احداث مراکز ثابت انتقال خون به عنوان یکی از ضروریات و نیازهای اصلی فرایند انتقال خون در استان است.
 
کد مطلب 2005197

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