ولایتمداری رمز ماندگاری نظام اسلامی/ مسئولان وحدت و همدلی خود را حفظ کنند

حجت الاسلام علی مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت حرکت مردم در مسیر ولایت و لزوم حفظ وحدت و همدلی بین مردم و مسئولان اظهار داشت: اتحاد و یکدلی بین مسئولین موجب تقویت نظام اسلامی می شود و مردم خواستار خواستار ولایتمداری مسئولان در عمل هستند.

وی ولایتمداری مسئولین را خواسته اصلی مردم دانست و افزود: مردم خواستار ولایتمداری مسئولین در عمل هستند چرا که آنها الگوی مردم هستند و یکی از عوامل محبوبیت مسئولین در بین مردم همان ولایتمداری است که باید این مولفه را در خود تقویت کنند.

امام جمعه بیجار به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری اشاره کرد و ادامه داد: با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری دشمنان در تلاش هستند تا مردم را از اسلام و انقلاب دور کنند اما ملت بزرگ ایران باید هوشیار باشند و با بصیرت خود مشت محکمی بر دهان یاوه گویان بزنند.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در این زمینه، یادآور شد: مقام معظم رهبری نیز انتظار دارند تا مسئولان با اتحاد با هم رفتار کنند و در این میان خدمت رسانی به مردم را سرلوحه امورات خود قرار دهند.

وی بیان کرد: مسئولان بايد با برادري و اتحاد دست در دست هم داده ضمن خنثي كردن توطئه هاي دشمنان قسم خورده اين نظام، با تمام وجود سعي در خدمت صادقانه به مردم بزرگوار كه صاحبان اصلي اين انقلاب هستند، کنند.

امام جمعه بیجار گفت: مسئولین باید آگاهانه تمامی اختلافات جزئی را کنار گذاشته و با وحدت به اداره امور بپردازند و در شرایطی که تمامی دشمنان نظام و اسلام در برابر ما متحد شده اند، ایجاد شکاف در بین مسئولین موجب تحقق اهداف شوم دشمنان می شود.

حجت الاسلام مرادی به مشکلات اقتصادی و تحریم ها اشاره کرد و افزود: مردم در مقابل تحریم ها ایستاده اند و شرایط زندگی بر مردم سخت شده و مشکلات اقتصادی فشار زیادی بر مردم وارد کرده که باید مسئولان با قدرشناسی از حماسه ملت، معیشت را به عنوان برنامه اصلی در دستور کار داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال نو اظهار داشت: مردم باید با برنامه ریزی و تدبیر برای زندگی و پرهیز از اصراف در امور اقتصادی و رعایت دخل و خرج خود زمینه زندگی راحت را برای خود در آستانه سال جدید فراهم کنند.