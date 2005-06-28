صبح امروز و براي شركت در اجلاس وزاري خارجه كشورهاي اسلامي
دكتر كمال خرازي عازم صنعا شد
صبح امروز آقاي دكتر سيد كمال خرازي وزير امور خارجه كشورمان به منظور شركت در سي ودومين اجلاس وزراي خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در راس هياتي سياسي عازم صنعا پايتخت يمن شد.
به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اين اجلاس سه روزه قرار است مسايل مختلف سياسي و اقتصادي كشورهاي عضو كنفرانس شامل تجديد ساختار دبيرخانه، اداره، بودجه و پرسنل دبيرخانه ، جوامع مسلمان، اقليتها، مسايل اقتصادي و فرهنگي، علوم و فناوري و همچنين مسايل منطقه اي ازجمله تحولات عراق، فلسطين و مسايل بين المللي شامل اصلاح ساختار سازمان ملل متحد و اجلاس آتي مجمع عمومي شهريور ماه مورد بحث و تبادل نظر وزراء قرار خواهد گرفت.
