سفر رئيس قوه قضائيه به استان گلستان

به گزارش خبرگزاري مهر، ادارهكل روابطعمومي و تشريفات قوه قضاييه اعلام كرد: آيتالله صادق آملي لاريجاني در ادامه سفرهاي استاني خود، نهم و دهم اسفندماه براي بررسي مسائل قضايي و ديدار با مسئولان، قضات و كاركنان دادگستري استان گلستان به اين استان سفر ميكند.
رئيس قوه قضاييه را در اين سفر مسئولان عالي قضايي و روساي سازمانهاي تابعه دستگاه قضايي همراهي ميكنند.
آيتالله آملي لاريجاني در اين سفر علاوه بر بررسي مسائل قضايي استان گلستان و آشنايي نزديك با عملكرد دادگستريهاي استان گلستان با روحانيون، نخبگان حوزوي و دانشگاهي استان، خانواده شهدا، جانبازان، ايثارگران و ساير قشرهاي مردمي ديدار خواهد كرد.
اين گزارش حاكي است در سفر هيئت بلندپايه قضايي به استان گلستان تعدادي از مسئولان عالي قضايي به نمايندگي از رئيس قوه قضاييه با حضور در شهرستانها ضمن ديدار با مردم، در جمع قضات، مسئولان و كاركنان دستگاه قضايي استان حاضر خواهند شد.
در پايان اين سفر دوروزه، جلسه مسئولان عالي قضايي به رياست آيتالله آملي لاريجاني تشكيل و نتايج سفر بررسي خواهد شد.
آيتالله آملي لاريجاني رئيس قوه قضاييه نهم و دهم اسفندماه در راس يك هيئت عالي قضايي به استان گلستان سفر ميكند.
به گزارش خبرگزاري مهر، ادارهكل روابطعمومي و تشريفات قوه قضاييه اعلام كرد: آيتالله صادق آملي لاريجاني در ادامه سفرهاي استاني خود، نهم و دهم اسفندماه براي بررسي مسائل قضايي و ديدار با مسئولان، قضات و كاركنان دادگستري استان گلستان به اين استان سفر ميكند.
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