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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۶:۴۴

امانی خبرداد:

جابه جایی مسافران نوروزی آبادان و خرمشهر با 170 اتوبوس

جابه جایی مسافران نوروزی آبادان و خرمشهر با 170 اتوبوس

آبادان – خبرگزاری مهر: مدیر پایانه‌های حمل و نقل جنوب خوزستان گفت: 170 دستگاه اتوبوس کارجابجایی مسافران نوروزی را در مسیرهای برون استانی و درون استانی به انجام می رسانند.

ایرج امانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیکی روزهای نوروز افزود: از این تعداد 100 دستگاه اتوبوس در بخش برون استانی (70 دستگاه برای آبادان و 30 دستگاه برای خرمشهر) و  70 دستگاه اتوبوس نیز در بخش درون استانی (60 دستگاه اتوبوس برای آبادان و 10 دستگاه اتوبوس برای خرمشهر) به ارائه خدمات می پردازند.

وی با اشاره به موضوع پیش فروش بلیط های نوروزی اظهار کرد: با توجه به انجام کار پیش فروش بلیط های نوروزی، الویت تقاضاها به ترتیب برای استان فارس، اصفهان و تهران بوده است.

امانی با بیان اینکه در صورت افزایش تقاضاها امکان افزایش ناوگان اتوبوس وجود دارد آن را مشروط به تهیه بلیط توسط همشهریان و مسافران از همین ابتدای اسفند ماه دانست و تصریح کرد: در صورت انجام این کار امکان برنامه ریزی در جهت افزایش تعداد ناوگان اتوبوسهای برون استانی در خطوط پرتردد وجود دارد و در غیر این صورت امکان برنامه ریزی از ما سلب و مشکل تهیه به صورت ازدحام در جلو دفاتر فروش بلیط پیدا می کند و برای مسافران نیز مشکل ایجاد خواهد شد.

مدیر پایانه های حمل و نقل جنوب خوزستان یادآور شد: در خصوص سفرهای درون استانی موضوع پیش فروش بلیط تنها برای برخی مقاصد همچون بهبهان و هندیجان آن هم به دلیل دور بودن مسیرهایشان نسبت به سایر شهرهای استان خوزستان انجام می گیرد.

امانی ادامه داد: هیچ مشکلی در خصوص جابجایی مسافر وجود ندارد، ناوگان اتوبوسرانی تقویت شده و خودرو به اندازه کافی موجود است.

وی گفت: خوشبختانه امسال در ناوگان ما اتوبوسهای (vip) در مسیرهای شیراز، اصفهان و تهران افزایش یافته است.

امانی در خصوص تفاوت این نوع از اتوبوسها افزود: اتوبوسهای ویژه به لحاظ ابعادی با سایر اتوبوسهای برابرند و تنها 25 صندلی در آنها وجود دارد ضمن اینکه خدمات ویژه ای دراین نوع اتوبوس ارایه می شود.

وی اظهار کرد: با توجه به قراردادهایی که با رستورانهای بین راهی منعقد شده است شام به صورت گرم به مسافران عرضه می شود و این بدان معناست که مسافران این اتوبوسها شام مهمان بخش حمل و نقل هستند. پیش بینی ما بر اساس آمار و ارقامی که به دست آمده است از بخش پیش فروش بلیط آن است که امسال 10 درصد افزایش مسافر نسبت به سال گذشته خواهیم داشت.

کد مطلب 2005227

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