۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۲:۰۴

دغدغه هاي اجتماعي و انتظارات از دولت آينده ( 13 )

دولت آينده لايحه نظام هماهنگ حقوق را تصويب و اجرا كند

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي از تشكيل كميسيون مشترك براي بررسي لايحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان با شاغلين خبرداد و تاكيد كرد : دولت آينده بايد تصويب لايحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان با شاغلين را در اولويت برنامه هاي خود قراردهد .

محمد عباسپور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود : با توجه به حساسيت موضوع لايحه مقرر شده كميسيون مشتركي از ميان نمايندگان كميسيون هاي مختلف مجلس به منظور بررسي دقيق لايحه نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان و شاغلين تشكيل شود و به طور حتم اين امر باعث خواهد شد تا اين لايحه با كار كارشناسي دقيق به تصويب برسد .

وي گفت : اعضاي كميسيون مشترك از ميان 7 نفر از نمايندگان كميسيون اجتماعي مجلس و مابقي از ساير كميسيون ها تشكيل شده و مقرر شده از هفته آينده بررسي اين لايحه در دستور كار اين كميسيون قرار گيرد.

عباسپور در ادامه گفت : با توجه به اينكه اين لايحه يكي از لوايح اساسي كشور محسوب مي شود و در ساختار كلان كشور تاثير گذار است بررسي اين لايحه در كميسيون مشترك به منظور رفع ايرادات آن بسيار موثر خواهد بود.

عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : با توجه به اينكه اين لايحه با تاخير از سوي دولت به مجلس ارائه شد و موجب نارضايتي و تضييع حقوق بازنشستگان گرديد ، بنابراين دولت آينده بايد تلاش كند تا تصويب اين لايحه را كه تاثير بسزايي در وضعيت مادي قشر بازنشسته  دارد ، در الويت برنامه هاي خود قرار دهد .

 

کد مطلب 200523

