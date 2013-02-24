سرانه فضای سبز در آبادان به 7 متر رسید

محمود رضا شیرازی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کارهای بسیار خوبی در راستای افزایش فضای سبز شهری صورت گرفته است.



وی اظهار کرد: احداث پارک جدید کودک مجهز به پیست اسکیت و وسایل بازی(راپل)، فاز دو پارک معلم و امتداد آن به سمت بلوار دوم مهر، پارک مرحوم سالیا در ذوالفقاری به وسعت سه هکتار، پارک شهدای ذوالفقاری در ایستگاه پنج و پارک لاله واقع در 30 متری ذوالفقاری از جمله این اقدامات به شمار می رود.



شیرازی از احداث پارک بوستان در مسیر بلوار فرودگاه آبادان، پارک شهدای پنج مهر در مسیر سید عباس و دانشگاه آزاد و پارک راهیان نور واقع در ابتدای جاده خسروآباد به سمت اروندکنار نیز به عنوان دیگر فعالیتهای صورت گرفته در جهت افزایش سرانه فضای سبز شهری یاد کرد.



شهردار آبادان تصریح کرد: با توجه به دیگر اقدامات در دست اجرا در بخش ایجاد و توسعه فضای سبز شهری، در آینده ای نزدیک سرانه فضای سبز در آبادان به 10 متر خواهد رسید.



شیرازی با یادآوری افزایش سرانه فضای سبز شهری آبادان به میزان هفت متر یادآور شد: در زمان حاضر سرانه فضای سبز آبادان تا میزان استاندارد آن پنج متر فاصله دارد.



وی ابراز امیدواری کرد تا با انجام برنامه های تهیه و تدوین شده در جهت بهبود سرانه فضای سبز شهری این فاصله کمتر شود.