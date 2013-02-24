سند چشم انداز فرهنگ عمومی آبادان تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی ابراهیمی پور پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان آبادان ضمن تاکید بر ضرورت حضور تمام اعضا در جلسات و برقراری مرتب و منظم جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: متاسفانه تاکنون مسیرکارهای فرهنگی در شهر تدوین نشده است.



وی از دانشگاه ها و حوزه علمیه به عنوان پشتوانه فکری و عملی شوراهای فرهنگی نام برد و افزود: باید در این راستا نیروهای تاثیرگذار انتخاب و وارد چرخه کار و عمل شوند.



ابراهیمی پور از آموزش و تربیت انسانها به عنوان هدف اصلی شورای فرهنگ عمومی نام برد و اظهار کرد: با حفظ داشته های فرهنگی بومی که متاسفانه برخی از آنها نیز از بین رفته اند و باید به عنوان فرهنگ بومی آبادانی نهادینه شود نه آنکه در سایر شهرستانها وجود دارد، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.



وی با ابراز تاسف از نبود یک نقشه جامع برای فرهنگ عمومی شهر آبادان تصریح کرد: باید هر چه سریعتر در این خصوص برنامه ریزی و هدف گذاری ها مشخص و تبیین شود.



امام جمعه آبادان یادآور شد: اینکه با گذشت 33 سال از نظام جمهوری اسلامی هنوز کارگروهی برای تدوین فرهنگ عمومی وجود نداشته باشد مسئله تامل برانگیزی است که همت و جدیت بیشتر مسئولان امر را طلب می کند.



حجت الاسلام ابراهیمی پور ادامه داد: برای این منظور برنامه ای پنج ساله را در خصوص فرهنگ عمومی شهر تدوین خواهیم کرد.



وی گفت: در صورت وجود سند است که می تواند با برنامه ریزی و ریل گذاری در مسیر رسیدن به هدف گام برداشت.



امام جمعه آبادان تشکیل کارگروه های مختلف در زمینه شورای فرهنگ عمومی را امری ضروری و لازم خواند.



وی ازشناسایی مسائل و مشکلات، راهکارهای رفع مشکلات، شناسایی نیروهای زبده، مقایسه مسائل به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت با پیش بینی اولیت بندیها در جهت رسیدن به اهداف، وجود هدف مشخص، لزوم برنامه ریزی در قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، تبیین برنامه ریزیها به نحوی که نقطه مبدا و مقصد مشخص باشد، آگاهی از چرایی و چگونگی اجرای برنامه ها، تعیین نحوه اجرای برنامه ها و مشخص کردن عوامل اجرایی و مکان اجرای برنامه ها به عنوان مسائل قابل پرداخت و لازم در جهت تدوین سند چشم انداز شورای فرهنگ عمومی آبادان خواند.



امام جمعه آبادان از اعضای شورای فرهنگ عمومی شهر خواست تا با یک انسجام و برنامه ریزی کامل تر وارد عرصه کار شوند و پیش بینی نوع برنامه ها نیز با رویکرد خرد برنامه ها مد نظر قرار گیرد.



حجت الاسلام ابراهیمی پورخطاب به رسانه ها و مردم آبادان گفت: چنانچه جلسات شورای فرهنگ عمومی نتیجه ای در بر نداشت و نتوانست انتظارات را برآورده سازد به طور حتم تعطیل خواهد شد زیرا جلسات بدون برنامه و هدف چیزی جز اتلاف وقت و عدم نتیجه گیری مطلوب نیست.



معرفی یک کارشناس خبره از سوی هر یک از ادارات، تشکیل کارگروه ها با تعیین جدول زمان بندی شده، ارسال دستورالعمل های شورای فرهنگ عمومی به ادارات عضو شورا و ارائه راهکارهای مناسب از جمله مصوبات این جلسه به شمار می رود.