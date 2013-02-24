به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی در نامه خود خطاب به مهدی تاج نوشت: بر اساس مصوبه مورخ 29 بهمن 91 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، ترتیبی اتخاد فرمایید تا تمامی باشگاه‌های لیگ برتری موظف شوند پیش بودجه و برنامه عملیاتی فصل 93 - 92 را به تایید هیات مدیره باشگاه رسانده و سپس جهت تصویب به حوزه نظارت و برنامه‌ریزی سازمان لیگ برتر ارائه دهند تا اقدامات قانونی به عمل آید.