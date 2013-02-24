به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی در نامه خود خطاب به مهدی تاج نوشت: بر اساس مصوبه مورخ 29 بهمن 91 هیات رئیسه فدراسیون فوتبال، ترتیبی اتخاد فرمایید تا تمامی باشگاههای لیگ برتری موظف شوند پیش بودجه و برنامه عملیاتی فصل 93 - 92 را به تایید هیات مدیره باشگاه رسانده و سپس جهت تصویب به حوزه نظارت و برنامهریزی سازمان لیگ برتر ارائه دهند تا اقدامات قانونی به عمل آید.
دبیرکل فدراسیون فوتبال با ارسال نامهای به سرپرست سازمان لیگ خواستار دریافت فهرست پیش بودجه فصل آینده باشگاهها در لیگ برتر شد.
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