دوره بازآموزی نجاتگران استان ایلام در دهلران برگزار شد

خسرو خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف از برگزاری این دوره، آموزش دوره های قبلی و بروز رسانی اعضا است که به مدت پنج روز در شهرستان دهلران در حال برگزاری است.

خدادادی افزود: بیش از 164 نفر از شهرستانهای استان در این کلاس ها شرکت کرده اند که این آموزش ها توسط چهار مربی مجرب استان به اعضا ارائه می شود.

وی بیان داشت: به منظور پاسخگویی مناسب در زمان حوادث جاده ای باید امدادگران و نجاتگران آموزش های لازم را فرابگیرند تا در موقع نیاز بتوانند خدمات مطلوبی ارئه بدهند.

خدادادی افزود: از ابتدای سال تاکنون 8 دوره آموزشی در شهرستان برگزار شده که در این دوره ها دو هزار و 500 نفر شرکت کرده اند.

رئیس جمعیت هلال احمر دهلران اظهار داشت: شش هزار نفر عضو جوانان، داوطلبان، و امدادگران جمعیت هلال احمر شهرستان دهلران هستند.