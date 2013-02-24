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۶ اسفند ۱۳۹۱، ۱۵:۲۰

حجت الاسلام حسینی:

پژوهشکده مذهبی گردشگری در قم تاسیس می‌شود

پژوهشکده مذهبی گردشگری در قم تاسیس می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم از تاسیس پژوهشکده مذهبی گردشگری در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی ظهر یکشنبه در همایش سراسری تاسیسات گردشگری که در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد بیان کرد: لازم است آمادگی لازم برای استقبال از نوروز فراهم شود.

وی گفت: احکام اسلام به 2 صورت تاسیسی و تاییدی هستند که احکام تاییدی احکامی هستند که قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته‌اند و اسلام نیز آن‌ها را تایید کرده است که عید نوروز یکی از این احکام است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان کرد: علاوه بر اینکه تلاش در زمینه تاسیسات گردشگری جنبه مادی دارد، اجری اخروی را نیز در بردارد و آن رضایت کریمه اهل بیت (س) است.

وی گفت: جاذبه قم در جهان اسلام در زمینه جذب گردشگران مشهود است که مسئولان باید از این فضا استفاده کرده و فضاهای بلاقوه را به فضای بالفعل تبدیل کنند.

لزوم سرمایه گذاری در بخش‌های معنوی

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: از سازمان میراث فرهنگی استان قم انتظار می‌رود که در بخش‌های معنوی نیز سرمایه گذاری مناسبی را انجام دهد.

وی گفت: طلابی که از کشورهای مختلف به عنوان سفیران هدایت به شهر قم می‌آیند باید آداب و رسوم مردم را بشناسند.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد پژوهشکده مذهبی گردشگری در قم داده شده است و به زودی تاسیس می‌شود.
 

کد مطلب 2005277

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