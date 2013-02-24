به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی ظهر یکشنبه در همایش سراسری تاسیسات گردشگری که در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد بیان کرد: لازم است آمادگی لازم برای استقبال از نوروز فراهم شود.

وی گفت: احکام اسلام به 2 صورت تاسیسی و تاییدی هستند که احکام تاییدی احکامی هستند که قبل از ظهور اسلام نیز وجود داشته‌اند و اسلام نیز آن‌ها را تایید کرده است که عید نوروز یکی از این احکام است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قم بیان کرد: علاوه بر اینکه تلاش در زمینه تاسیسات گردشگری جنبه مادی دارد، اجری اخروی را نیز در بردارد و آن رضایت کریمه اهل بیت (س) است.

وی گفت: جاذبه قم در جهان اسلام در زمینه جذب گردشگران مشهود است که مسئولان باید از این فضا استفاده کرده و فضاهای بلاقوه را به فضای بالفعل تبدیل کنند.

لزوم سرمایه گذاری در بخش‌های معنوی

حجت الاسلام حسینی بیان کرد: از سازمان میراث فرهنگی استان قم انتظار می‌رود که در بخش‌های معنوی نیز سرمایه گذاری مناسبی را انجام دهد.

وی گفت: طلابی که از کشورهای مختلف به عنوان سفیران هدایت به شهر قم می‌آیند باید آداب و رسوم مردم را بشناسند.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قم تصریح کرد: پیشنهاد ایجاد پژوهشکده مذهبی گردشگری در قم داده شده است و به زودی تاسیس می‌شود.

