به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سفر یک روزه به استان قزوین ظهر یکشنبه با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: بخش خصوصی با علاقه و دلسوزی و تخصص لازم در شرایط دشوار اقتصادی کنونی می تواند کمک موثری برای دولت باشد و در حل مشکلات نقش بیشتری ایفا کند.



وی افزود: با وجود این همه امکانات و نعمت های الهی موجود در کشور نباید با مدیریت نامناسب شاهد بروز مشکلات عدیده برای مردم باشیم و هم سرمایه گذار و هم مردم را ناراحت ببینیم.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: دولت لازم است ضمن رعایت مسائل اخلاقی و با حفظ منافع عمومی با برنامه ریزی درست و منطقی و حمایت اصولی از بخش خصوصی به حل مشکلات کمک کند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین یادآورشد: مردم همیشه و در همه حال با حضور مقتدرانه به کمک نظام آمده اند و مسئولان وظیفه دارند قدردان مردم باشند و همه تلاش خود را برای حل مشکلات معیشتی آنها بکار گیرند تا افراد آسیب پذیر و کم درآمد در فشار کمتری قرار گیرند.



آیت الله باریک بین تصریح کرد: خوشبختانه بخش خصوصی با حضور افراد دلسوز، متعهد و کارآفرین جایگاه خوب دارد که در این شرایط لازم است دولت از این ظرفیت برای حل مشکلات استفاده بیشتری کند.



وی اظهارداشت: باید دست فعالان اقتصادی در کارها باز باشد و با فراغ بال بیشتری در تولید نقش آفرینی کنند.



آیت الله باریک بین یادآورشد: با کنترل واردات و هدفمند کردن آن باید زمینه توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.



وی، توجه به کیفیت تولیدات داخلی را در رونق بازار کالای ایرانی و حمایت از آن ضروری دانست.



حجت الاسلام محمد حسن باریک بین هم در این دیدار اظهارداشت: امروز برخلاف برخی تفکرات غلط برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نیازمند سرمایه گذاران و تولیدکنندگان متعهد هستیم که باید از همه ظرفیت آنها استفاده شود.



امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: تعامل اتاق بازرگانی با حوزه های علمیه و دانشگاه ها می تواند به فرهنگ سازی کمک کند.