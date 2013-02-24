به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سفر یک روزه به استان قزوین ظهر یکشنبه با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.
آیت الله باریک بین در این دیدار گفت: بخش خصوصی با علاقه و دلسوزی و تخصص لازم در شرایط دشوار اقتصادی کنونی می تواند کمک موثری برای دولت باشد و در حل مشکلات نقش بیشتری ایفا کند.
وی افزود: با وجود این همه امکانات و نعمت های الهی موجود در کشور نباید با مدیریت نامناسب شاهد بروز مشکلات عدیده برای مردم باشیم و هم سرمایه گذار و هم مردم را ناراحت ببینیم.
آیت الله باریک بین تصریح کرد: دولت لازم است ضمن رعایت مسائل اخلاقی و با حفظ منافع عمومی با برنامه ریزی درست و منطقی و حمایت اصولی از بخش خصوصی به حل مشکلات کمک کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین یادآورشد: مردم همیشه و در همه حال با حضور مقتدرانه به کمک نظام آمده اند و مسئولان وظیفه دارند قدردان مردم باشند و همه تلاش خود را برای حل مشکلات معیشتی آنها بکار گیرند تا افراد آسیب پذیر و کم درآمد در فشار کمتری قرار گیرند.
آیت الله باریک بین تصریح کرد: خوشبختانه بخش خصوصی با حضور افراد دلسوز، متعهد و کارآفرین جایگاه خوب دارد که در این شرایط لازم است دولت از این ظرفیت برای حل مشکلات استفاده بیشتری کند.
وی اظهارداشت: باید دست فعالان اقتصادی در کارها باز باشد و با فراغ بال بیشتری در تولید نقش آفرینی کنند.
آیت الله باریک بین یادآورشد: با کنترل واردات و هدفمند کردن آن باید زمینه توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود.
وی، توجه به کیفیت تولیدات داخلی را در رونق بازار کالای ایرانی و حمایت از آن ضروری دانست.
حجت الاسلام محمد حسن باریک بین هم در این دیدار اظهارداشت: امروز برخلاف برخی تفکرات غلط برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نیازمند سرمایه گذاران و تولیدکنندگان متعهد هستیم که باید از همه ظرفیت آنها استفاده شود.
امام جمعه موقت قزوین یادآورشد: تعامل اتاق بازرگانی با حوزه های علمیه و دانشگاه ها می تواند به فرهنگ سازی کمک کند.
آیت الله باریک بین:
دولت با برنامهریزی اصولی و حمایت از بخش خصوصی به حل مشکلات اقتصادی کمک کند
قزوین- خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین با بیان اینکه بخش خصوصی با تعهد و تخصصی که دارد می تواند در شرایط سخت اقتصادی کمک خوبی برای دولت باشد گفت: دولت هم با برنامه ریزی اصولی و حمایت از بخش خصوصی به حل مشکلات اقتصادی کشور کمک کند.
به گزارش خبرنگار مهر، هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در سفر یک روزه به استان قزوین ظهر یکشنبه با آیت الله هادی باریک بین نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.
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