به گزارش خبرگزاری مهر، طرح اصلی نامگذاری خیابانی به اسم "خوزه مورینیو" ارائه شده و ظرف چند هفته آینده در خصوص آن تصمیم‌گیری خواهد شد. این طرح همچنین شامل برپایی یک نمایشگاه در خصوص زندگی مشهورترین پسر ستوبال خواهد بود. انتظار می‌رود این گالری در تاریخ 23 مارس در خیابان "لوییسا تادی" با حضور خود مورینیو افتتاح شود.

"ماریا داس دورس میرا"، شهردار ستوبال، گفت: "مورینیو شایسته احترام گذاشتن است و نمایشگاه یکی از راه‌هایی است که ما می‌توانیم به وسیله آن از وی قدردانی کنیم."

بر پایه گزارش مارکا، نمونه‌ای از اشیایی که قرار است به معرض نمایش عموم گذاشته شود، کت مورینیو است که در کسوت مربیگری تیم فوتبال پورتو با آن مقابل منچستریونایتد به برتری رسید.