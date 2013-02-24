کلمبیا شروط خود را برای ادامه مذاکرات صلح با فارک اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خوان مانوئل سانتوس" که از پیشرفت در جریان مذاکرات صلح با شورشیان فارک ناامید شده است، در یک سخنرانی در شهر سانتاباربارا تهدید به ترک مذاکرات دوجانبه برای پایان دادن به درگیریهای 50 ساله کرد.

وی افزود: قوانین بازی بسیار آشکار است و هیچ آتش بسی به لحاظ نظامی، قضایی و شفاهی وجو ندارد زیرا شرایطی وجود دارد که از ابتدا مشخص کردیم و در صورت عدم دستیابی به پیشرفت مذاکرات آن را ترک می کنیم.

فارک بزرگترین گروه شورشی کلمبیا است که از راه فروش و قاچاق مواد مخدر هزینه های مبارزات مسلحانه را تامین می کند.

با وجودی که فارک از یک جنبش کاملا چریکی آغاز شد، در دهه ۱۹۸۰ میلادی این گروه به تجارت مواد مخدر روی آورد که منجر به جدایی رسمی از حزب کمونیست و تشکیل ساختار سیاسی به نام حزب کمونیست مخفی کلمبیایی شد.

آلفونسو کانو، که نام اصلی او "گایلرمو سانز" است از جمله دانشجویان مارکسیستی بود که به فارک ملحق شد.

تعداد شورشیان 9 هزار نفر تخمین زده شده اند که توسط ارتش به نقاط دورافتاده عقب زده شده اند.