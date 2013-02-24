بررسي شبيه سازي جراحی ليزري تومور مغزي در دانشگاه تفرش

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آقا جانزاده در رابطه با موضوع پايان نامه خود در زمينه "شبيه سازي كند و سوز ليزري تومور مغزي با استفاده از نانو ذرات به روش اجزاء محدود" گفت: با توجه به اینکه در روش های جراحی تومورهای مغزی، کنترل محدودی بر روی تخریب ناحیه سرطانی وجود دارد، بافت های سالم نیز در معرض آسیب قرار می گیرند.

در اين پژوهش تلاش شده تا با استفاده از نور لیزر پر توان حجم ناحیه سوزانده شده بطور دقیق کنترل گردد که در نتیجه امکان انجام عمل های جراحی با ظرافت بیشتر و در نتیجه آسیب کمتر میسر می گردد، ضمنا با توزیع خاصی از نانو ذرات در حجم تومور امکان دستیابی به نتایج بهتر نیز مورد مطالعه قرار گرفته است.

وي با بيان اين که توزيع های گوناگون نانوذرات، تخريب هاي متفاوتي از تومورها را نتيجه داده است، افزود: اين نتايج به محققان كمك مي كند تا انتخاب مناسبي جهت توزيع مشخص نانو ذرات بسته به ميزان حجمي كه بايد از توده هاي سرطاني تخريب شود ارائه مي دهد.

فهيمه مسنن مظفري ديگر دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك دانشگاه تفرش نيز در رابطه با موضوع پايان نامه خود گفت: زمينه تحقيقاتي اين پژوهش در ارتباط با گرمايش القاء شده توسط ليزر در نانو ذرات طلا بوده كه با استفاده از آن به تخریب سلول های سرطانی پرداخته ايم.

وي با بيان اين كه روش هاي رايج تخریب سلول های سرطانی، مبتني بر ايجاد حرارت در تومورها است، افزود: در اين روش ها هرازگاهي آسيب هاي جبران ناپذيري در بافت هاي سالم مجاور مشاهده مي شود كه براي ايجاد گرما به صورت كنترل شده و تمرکز آن بر روی سلول های سرطانی باید از بکار گیری همزمان نانوذرات و نور لیزر استفاده نماييم.

اين دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك تصريح كرد: در اين پژوهش به صورت تخصصي مطالعه بر روي پارامترهاي موثر بر رفتار نانوذرات تزریق شده به بافت سرطانی در هنگام تابش نور لیزر صورت پذیرفته و نتایج تحقیق بر روی اندازه و شكل نانو ذرات، مقايسه نانو ذرات كروي و ميله اي با یکدیگر و همچنین تغيير شدت نور ليزر و پهناي پالسي اطلاعات مهمی را در اختیار محققین قرار می دهد.

مسنن مظفري ادامه داد: در نتيجه با استفاده از نتایج این تحقیق راهکارهای عملی در اختیار محققان پزشکی جهت درمان هر چه بهتر و موضعی تر تومورهای سرطانی قرار می گیرد به نحوی که بتوانند با بکارگیری همزمان و کنترل شده نانو ذرات و لیزر امکان تخريب دقیق تر سلول های سرطانی و همچنین آسيب رساني کمتر به بافت هاي سالم مجاور فراهم گردد.