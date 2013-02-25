افزایش سهم بانکها در حوزه اقتصاد آذربایجان غربی/ ارتقای سطح سرانه سپرده گذاری

غلامرضا دیزج نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تاکید بر اهمیت نظام سرمايه ای در حوزه اقتصاد، با بیان اینکه در آذربایجان غربی مردم با برقراری ارتباط معقول با بانكها، باعث افزایش سهم آنها در بخشهای اقتصادی شده اند، افزود: مردم با رفتار اقتصادی خاص خود از طريق بانكها امورات مالی و پولی را انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه قدرت و توان اقتصادی برخي واحدها با توجه به شرايط مالي و اقتصادی كشور لازمه توجه و تزريق اعتبار بوده و سپرده های مردمي در اين راستا نقش آفرين هستند، اظهار داشت: بانکها باید سپرده های مردمی را در قالب تسهیلات و عقود مختلف در قالب تسهیلات بانکی و در حوزه تولید در بین مردم توزیع کنند.

دیزج نژاد همچنین ضمن انتقاد از اینکه متاسفانه در شرکتهای تولیدی، تامین منابع مالی بر عهده بانکها بوده که باید به سوی بازارهای بورس پیش روند، اعلام کرد: هم اکنون تحركاتي در حوزه مسكن ایجاد و مردم در حال خريد زمين و باغ هستند، در حالی که باید توجه داشت که این نوع سرمايه گذاریها آينده اقتصادی استان را تضمين می کند.

معاون امور برنامه ریزی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به افزاش 45 درصدی میزان سپرده گذاری مردم در بانکها، عنوان کرد: میانگین سپرده گذاری به ازای هر نفر در استان 22 ميليون ریال بوده در حالی که این میزان طی سال گذشته 15 میلیون ریال بود.

عملکرد بانکهای دولتی در جذب سپرده های مردمی قابل قبول نیست

دیزج نژاد با اشاره به فعال بودن 20 بانک دولتی و خصوصی در آذربایجان غربی، اضافه کرد: 15 درصد از نقدینگی مردم در اختیار بانکهای خصوصی بوده که نشان دهنده روند رو به رشد جذب سپرده های مردم توسط بانکها خصوصی و ایجاد رقابت مثبت در بین بانکها و پرداخت تسهیلات مناسب به متقاضیان شده است.

وي با اشاره به دچار روزمرگی شدن بانکهای دولتی و عملکرد منفعلانه آنها در جذب سپرده های مردم، ادامه داد: طی سالهای اخير شاهد رونق و افزایش روز افزون تعداد بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصي بودیم که به شدت با بانكهای دولتی در حال رقابت بوده و متاسفانه برخی موارد بانكهای دولتي نتوانستند با مردم همراهي كنند.

وی با اعلام اینکه سپرده های بانکی به چهار بخش سپرده های بلند مدت، کوتاه مدت، جاری و قرض الحسنه تقسیم می شود، گفت: طبق بررسی های انجام شده 27 درصد از سپرده های بانکهای خصوصی را سپرده های بلند مدت تشکیل داده و سهم بانکهای دولتی از سپرده های بلند مدت 73 درصد است.

وی از سرمایه گذاری بانكهای خصوصی در حوزه های بازرگاني، خدمات و مسكن خبر داد و افزود: این در حالی است که بیشترن میزان تسهيلات پراختی به واحدهای توليدی توسط بانكهای دولتی انجام و بانكهای خصوصی باید در جهت حمايت از توليد به سوی سرمايه گذاري در حوزه توليد و اعطای تسهيلات به واحدهاي صنعتي اقدام كنند.

