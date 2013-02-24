سپاه براساس دسیسه های دشمن خود را آماده کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه در رأس هیئتی از منطقه عمومی چابهار و پایگاه دریایی امام علی علیه السلام نیروی دریایی سپاه بازدید و از نزدیک در جریان میزان آمادگی نیروها قرار گرفت.

فرمانده کل سپاه در اجتماع فرماندهان و کارکنان نیروی دریایی سپاه مستقر در پایگاه دریایی امام علی(ع) طی سخنانی بر اهمیت و حساسیت شرایط در منطقه تأکید کرد و گفت: پاسداری از دین خدا فرصت گرانبها و ارزشمندی است که انقلاب اسلامی در اختیار ما قرار داده است و برای این توفیق ویژه باید خدای متعال را صمیمانه شکرگزار باشیم. وی افزود: آن چه برای ما به عنوان یک انسان معتقد و مسلمان و انقلابی مهم و ارزشمند است، ارزش و اعتبار پیدا کردن لحظات عمرمان است و پاسداری از انقلاب به لحظات عمر ما اعتبار و ارزش بخشیده است.

سردار جعفری خاطر نشان کرد: ما همواره باید این نکته را در همه ابعاد مأموریت هایمان در نظر داشته باشیم که پاسداری یک شغل نیست که انجام رسالتی است که اولیاء و انبیاء الهی مأمور انجام آن بودند. وی افزود: از این منظر لحظه لحظه حضور ما در سپاه از قداست و اهمیت ویژه ای برخوردار است.



سرلشکر جعفری با اشاره به فلسفه وجودی سپاه در پاسداری از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و کمک به توسعه و پیشرفت و صدور انقلاب، خاطر نشان کرد: معنویت تکیه گاه اصلی ما در سپاه و محور اصلی قدرت و اقتدار ما است. وی افزود:ما متناسب با حجم و پیچیدگی دسیسه های دشمن باید در خودمان آمادگی، تخصص و مهارت ایجاد کنیم تا به بهترین وجه ممکن در انجام رسالت مقدسی که بر عهده داریم موفق باشیم.



فرمانده کل سپاه خطاب به کارکنان نیروی دریایی سپاه مستقر در پایگاه دریایی امام علی علیه السلام اظهار داشت: ما باید در هر موضعی که در سپاه قرار داریم، به دنبال فراهم ساختن بهترین شیوه و امکان پاسداری باشیم، امروز ولی امر مسلمین بیش از هر زمان دیگری از ما درخواست ایفای نقش فعال تر و دقیق تر و هوشمندانه تر دارند. وی افزود: رهبر فرزانه انقلاب به بهترین شکل ممکن استراتژی و خط مشی ما را مشخص کرده اند و اهتمام ما باید تحقق منویات و دغدغه های معظم له باشد.



جعفری خاطر نشان کرد: سپاه سازمانی انسان محور و رسالت محور است که در هر جایی که ضرورت پاسداری ایجاب کند، آمادگی انجام مأموریت را دارد. وی از نقش و عملکرد نیروی دریایی سپاه در موضوع بازدارندگی و حراست از منطقه مهم و حساس خلیج فارس و دریایی عمان تقدیر کرد و افزود: امروز بحمدالله با وجود فرماندهان توانمندی همچون فدوی، سازمان رزمی و دفاعی نیروی دریایی به نقطه قابل اطمینانی دست یافته است.

در جریان این بازدید دریادار فدوی فرمانده نیرو، سردار معاون عملیات نیرو و جمع دیگر از فرماندهان و کارشناسان نیروی دریایی سپاه حضور داشتند که قبل از سخنان سرلشکر جعفری، سردار فدوی طی سخنانی ضمن خیرمقدم به حضور فرمانده کل سپاه، گزارشی از اقدامات و فعالیت های نیروی دریایی و میزان آمادگی بخش های مختلف عملیاتی ارائه داد.