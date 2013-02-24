شوراي شهر براي تامين منابع مالي شهرداري مشهد مجوز جديد داد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس شيرمحمدي، ظهر يكشنبه در جلسه شوراي شهر اظهار كرد: با اين اقدام شهرداري مي تواند با پرداخت درصد سود مازاد بر نرخ سود اوراق مصوب به صورت توافقي نسب به عقد قرار داد و اقدام كند.

وي ادامه داد: متقاضي بايد براي استفاده از اين مجوز نسبت به افتتاح حساب سپرده گذاري به ميزان حداكثر مبلغ اوراق بازخريد شده با اخذ متناسب و توافق شهرداري و موسسات مذكور اقدام نمايد.

وي افزود: با توجه به تغييرات نرخ سود تسهيلات بانكي از سوي بانك مركزي و نظر به مصوبه شوراي اسلامي شهر مبني بر تقسيط بدهي موديان به شهرداري مشهد اجازه داده مي شود كارمزد اخذ شده از موديان را از طرف بانك عامل به ميزان افزايش نرخ سود تسهيلات مورد نظر به گونه اي افزايش دهد كه حداكثر سود سهم شهرداري از 3 درصد تجاوز نكند و مدت زمان تقسيط حداكثر 36 ماه و با پرداخت حداقل 20 درصد نقدي تعين مي شود.

وي ادامه داد: مبلغ تقسيطي توسط شهرداري حداكثر تا مبلغ 200 ميليون ريال اعم از اصل يا مانده بدهي افزايش مي يابد.

در ادامه اين جلسه شهردار مشهد گفت: سال گذشته بانك مركزي فروش اوراق مشاركت را 25 اسفند اعلام كرد و آن موقع به دليل فرا رسيدن پايان سال نقدينگي وجود نداشت تا اقدام به فروش اوراق كنيم.

محمد پژمان ادامه داد: سال جاري بانك مركزي اجازه فروش اوراق مشاركت را داد و در حال حاضر نيز اين اجازه دير اعلام شد و ما يا بايد آنها را ابطال و يا به فروش برسانيم.

وي افزود: شهرداري قصد دارد اين اوراق را عرضه عمومي كند و بايد با توجه به تورم در بازار هزينه بيشتري را بدهد.

وي تصريح كرد: ما بايد با بانك ها و شركت هاي تامين سرمايه با اين شروط كه شهرداري سود بيشتري مي دهد اوراق خود را در طول همكاري بازخريد نكنند.

وي يادآور شد: در گذشته به دليل بازخريد نكردن اوراق جريمه مي شديم اما براي جلوگيري از اين موضوع شرط بازخريد كردن توسط شهرداري گذاشته شده است.