حل مشکلات اقتصادی در گرو مشارکت بخش خصوصی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین شافعی ظهر یکشنبه در دیدار اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین گفت: فعالان متعهد بخش خصوصی تلاش می کنند در شرایط کنونی در مسیر منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلی نظام حرکت کنند و تولید ملی را رونق بخشند.



وی افزود: یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت از مشکلات اقتصادی در شرایط کنونی واگذاری امور به بخش خصوصی و اعتماد به کارآفرینان و سرمایه گذاران و استفاده از توانمندیهای این افراد است.



شافعی بیان کرد: اتاق بازرگانی مشاور امین قوای سه گانه تلقی می شود و می تواند دیدگاههای کارشناس خود را برای کمک به دولت در اختیار مسئولان قرار دهد.



وی یادآورشد: تولیدکنندگان در شرایط سخت اقتصادی همه تلاش خود را بکار بسته اند تا با تاسی از رهنمودهای رهبری با موفقیت از این دشواریها عبور کنند.



محمود اسلامیان عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به نقش روحانیت در همراهی با مردم در صحنه های مختلف گفت: ائمه جمعه و روحانیت در این شرایط می توانند با تبیین شرایط موجود بستر حل مشکلات را فراهم کنند.



وی افزود: مشکلات زیادی به علت تحریم و بی تدبیری در راه تولیدکنندگان وجود دارد و اگر تاکیدات رهبری در سالهای اخیر در خصوص مسائل اقتصادی جدی گرفته می شد امروز با دشواریهای زیادی روبرو نبودیم.



عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: در هیچ کجای دنیا دولت ها مدیریت اقتصادی را بر عهده نمی گیرند بلکه با سپردن امور به مردم و بخش خصوصی فقط حمایت و نظارت می کنند که امید دارم این موضوع در کشور ما نیز با جدیت و جامعیت اجرایی شود.



این فعال اقتصادی اظهارداشت: بخش خصوصی با عشق و علاقه با انگیزه خدمت به دولت و مردم وارد چرخه تولید شده و کمک موثر دولت است لذا انتظار داریم از حمایت جدی دولت هم برخوردار شویم.