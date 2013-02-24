سپاهان از لیگ هندبال کنار کشید/ تجدید نظر نسبت ادامه فعالیت در هندبال!

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سپاهان، طبق برنامه اعلام شده تیم هندبال سپاهان اصفهان روز پنجشنبه هفته جاری و در هفته پایانی رقابتهای لیگ برتر هندبال میزبان تیم نیروی زمینی تهران است اما سپاهانی‌ها از حضور در این بازی انصراف داده‌اند.

در این رابطه مسئولان باشگاه سپاهان در نامه‌ای به جلال کوزه‌گری رئیس فدراسیون هندبال اعلام کردند به دلیل شرایط حاکم بر آن فدراسیون و مشکلات به وجود آمده برای این باشگاه اصفهانی، از حضور در مسابقه فوق انصراف داده است.

همچنین در ادامه این نامه آمده است باشگاه سپاهان اصفهان در ارتباط با فعالیت رشته هندبال در سال 1392 تجدید نظر خواهد کرد، تیمی که در سال گذشته قهرمان این مسابقات شده بود.

این تصمیم درحالی اتخاذ شده است که علیرضا رحیمی سال‌ها به عنوان رئیس فدراسیون هندبال فعالیت می‌کرد و امروز به عنوان مدیرعامل باشگاه سپاهان با این تصمیم به نوعی مقابل اقدامات کوزه‌گری رئیس فعلی فدراسیون هندبال قرار گرفته است.