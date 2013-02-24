مجمع روحانیون و ائمه جماعات شهرری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار منطقه 20 تهران در مجمع روحانیون و ائمه جماعات شهرری که با حضور رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران و همچنین نماینده ولی فقیه شهرستان ری تشکیل شد، از پیشرفت پروژه های عمرانی این منطقه براساس برنامه زمانبندی انجام شده، خبر داد.

عظیم بابایی در نشست دوره ای روحانیون و ائمه جماعات شهرری در حضور حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی رئیس مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران و آیت الله سید علی غیوری نماینده ولی فقیه در شهرستان ری، اتمام پروژه های نیمه تمام را از اولویتهای مدیریت شهری برشمرد و گفت: توسعه و تکمیل شبکه های بزرگراهی شهر تهران از جمله بزرگراه صدر، نیایش و امتداد بزرگراه امام علی(ع) از مهمترین پروژه های عمرانی شهر تهران محسوب می شود که براساس برنامه زمانبندی با سرعت و دقت در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه از 154 پروژه اولویتدار مدیریت شهری تهران، پنج طرح فرامنطقه ای آن به منطقه 20 تهران تعلق دارد، افزود: احداث مجموعه فرهنگی برج طغرل، تعریض جاده امین آباد و امتداد بزرگراه امام علی(ع) به طول شش کیلومتر که پیشرفت 95 درصدی داشته است و تا پایان سال به بهره برداری می رسد، از جمله مهمترین آن است.

شهردار منطقه 20 تهران با بیان اینکه بیشترین اعتبار و تعداد پروژه دربین مناطق 22 گانه تهران به این منطقه تعلق دارد، تصریح کرد: بیش از یک صد پروژه در منطقه 20 تهران طی شش ماهه دوم سال جاری آغاز شده است که در ابتدای سال آینده به بهره برداری می رسد و در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

وی به مهمترین رویکرد شهرداری تهران مبنی بر کارآمدی دین اشاره کرد و ادامه داد: محوریت فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی مدیریت شهری براساس ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت ارزشهای معنوی شکل گرفته است که اعزام کاروانهای راهیان نور، دیدار با خانواده معظم شهدا، برپایی همایشهای امربه معروف و نهی از منکرو... نمونه هایی از این اقدامات است.

اختراع تولید الکتریسیته از برنج به نام دانش آموز اهل شهر ری ثبت کرد

دانش آموز پایه ششم ابتدایی دبستان امام خمینی(ره) آموزش و پرورش ناحیه یک شهر ری موفق به ثبت اختراع علمی تولید الکتریسیته از دانه های برنج شد.

رضا مهدی نژاد دانش آموز پایه ششم ابتدایی دبستان امام خمینی(ره) ناحیه یک ری موفق شد طرح خود را با عنوان "تولید الکتریسیته از دانه های برنج" که در جشنواره ملی جابربن حیان سال گذشته حائز رتبه کشوری شده بود، به عنوان یک اختراع علمی به ثبت برساند.

مهدی نژاد که عضو انجمن علوم آزمایشگاهی پژوهشسرای محمدبن زکریای رازی ناحیه یک ری نیز است می گوید که میزان جریان الکتریکی تولید شده به قدری است که می تواند یک لامپ را روشن کند.